Leclerc nagyon agresszív lesz a Német Nagydíj elején

Charles Leclerc Monacóban a Ferrari miatt az időmérő edzésen igen rossz helyzetbe került. A hazai pályán emiatt kockáztatnia kellett a mezőny utolsó feléről indulván, de balesetet szenvedett, majd fel kellett adnia a harcot. Az ifjú tehetség a Német Nagydíj időmérő edzésén is remekül mehetett volna, ha a Q3-ban nem hibásodik meg alatta az üzemanyagrendszer.

„Nem tudom, hogy a pole meglehetett volna. Erről mindig nehéz beszélni, ha nem vagy ott. Egy biztos, nem voltam ott a Q3-ban, vagyis igen, de... Szóval nehéz megmondani, hogy mi lett volna, de azt hiszem, hogy a Mercedes nagyon gyors volt. A tempónk egyértelműen megvolt ahhoz, hogy meccsben legyünk velük, így különösen sajnálatos az, ami történt.”

„A csapattal minden adatot ki kell elemeznünk, és dolgoznunk kell azon, hogy hasonló ne történjen a folytatásban. A megbízhatóság a legfontosabb, mert hiába vagy gyors, ha ilyen dolgok történnek. Bízom a csapatban, hogy ezt a helyére tudjuk rakni, de egyelőre nem tudok részleteket. Csak sajnálni tudom, ami történt, mert remek esélyeink voltak az első sorra.”

„A történtek ellenére továbbra is nagyon bízom az autómban, és magamban, mert remek a tempónk. Szóval holnap úgy vágok majd neki a futamnak, hogy a lehető legtöbbet lépjek előre a lehető legrövidebb időn belül, mert akkor ott az esély. Nagyon agresszív leszek az első etapban, hogy sokat előzhessek, aztán majd meglátjuk, hogy hol vagyunk. Az előzés nem könnyű itt, de a győzelmet célozzuk meg, csak így nehezebb lesz.”

Sauber Junior Team F4 racer Arthur Leclerc with Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

„Néha ezek a dolgok megtörténnek, és ez most is így volt. Nehéz elfogadni, de ez egy technikai sport, hiába vagyunk nagyon alaposak. Csak frusztráló, hogy mindkét autónkkal gond volt. Egyet tehetek, agresszív leszek holnap, mert nem akarom feladni, és nem is fogom feladni. A tempónk adott, szóval hiszek abban, hogy meg tudjuk csinálni. Remélem, hogy lesz egy kis eső holnap, mert az segíthet. Meglátjuk, egyelőre sok a kérdőjel, ezzel kapcsolatban is.”

„Most is mosolygok, mert pozitív vagyok, és tudom, hogy mit érhetünk el. Én így gondolkozom, és a lehető legtöbbre törekszem. A pályafutásom eleje óta így működöm, szóval mindent megteszek, amit csak lehetséges, azután meglátjuk, hogy az mire lesz elegendő.”

