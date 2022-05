Leclerc: most valamiért jobban érzem magam, mint a miami 2. hely után

A monacói versenyző magabiztosan vezette a Spanyol Nagydíjat a pole-ból indulva, de aztán a Ferrari motorja megadta magát, így kénytelen volt visszatérni a bokszba. Leclerc-nek ez volt az első idei kiesése.

Ez a probléma pedig nemcsak egy potenciális futamgyőzelmébe került, de a bajnoki vezetést is elbukta Max Verstappennel szemben, miután a holland végül megnyerte a viadalt és 25 pontot hozott rajta.

Még több F1 hír: Több mint 80 milliót bukott a híres rapper Leclerc kiesésén

Hiába viszont a nagy fordulat, Leclerc így is jobb érzésekkel hagyta el Barcelonát, mint az előző két nagydíj helyszínét. Mindezt azért is mondja, mert úgy látja, a Ferrarinak sikerült javulnia, és már a gumikat is jobban tudták kezelni, ez pedig optimistává teszi őt a szezon további részére.

„Mondjuk úgy, hogy most jobban érzem magam, mint az elmúlt két hétvégét követően. Persze itt van ez a probléma az autóval, ami miatt nyilván csalódott vagyok, de a másik oldalon így is sok pozitív jel mutatkozik.”

„Az új csomag úgy működik, ahogyan vártuk, ez pedig nem mindig magától értetődő. A gumikezelésben is javultunk, miután az előző pár versenyen az kevésbé ment olyan jól, mint a Red Bullnak. Most azonban erősek voltunk ezen a téren is. Az ilyen helyzetekben a pozitívumokra kell fókuszálni, és azokból ma volt több is.”

Miközben Leclerc a kiesésekor még frusztrált volt a rádióban, a garázsban már gyorsan megveregette minden szerelő vállát, és elmondta, hogy nincs értelme haragudni senkire sem. „Ilyenkor mindig csalódott vagy, és ha a bajnokságért harcolsz, akkor minden pont értékes lehet.”

„Biztos vagyok abban, hogy mindenki nagyon keményen dolgozik azon, hogy megértsük, mi történt és a lehető leghamarabb meg is oldjuk. Mindenki legalább annyira szomorú most, mint én, de ilyenkor nincs értelme mérgesnek lenni, ezért is akartam felvidítani kicsit a szerelőket.”

A Ferrari és Leclerc számára most mindenképpen egy fontos hétvége következik, hiszen a monacói hazai pályán próbálhatja meg visszavenni a bajnoki vezetést, bár eddigi karrierje során nem volt szerencséje a hercegség utcáin.

Wolffnak érthető módon nem tetszett ez a manőver