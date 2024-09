Leclerc: most nem fogunk belefutni a Monaco utáni hibába

Májusban a Ferrari versenyzője teljesítette régi álmát, hiszen hazai pályán tudott F1-es futamot nyerni, de az azt követő hétvégék szörnyen sikerültek neki és a csapatnak, hiszen ő maga a következő négy versenyből csak egyszer tudott pontot szerezni, és az istálló teljesítménye is visszaesett.

Akárcsak Monaco, úgy Monza is egy egyedi pálya, ezért talán nem árt az óvatosság a Ferrari részéről, hiszen ki tudja, milyen futamok várnak még rájuk az idei szezonban. „Monaco után is azt mondtam, hogy nem szabad a legutolsó hétvégére hagyatkozni. Csapatként rendkívül fontos számunkra, hogy amikor holnap visszamegyünk a gyárba, akkor félre tudjuk tenni mindazt, ami most történt.”

„Tanulunk belőle és megpróbálunk kielemezni mindent, de az érzelmeket el kell hagyni, hogy Bakuban tiszta lappal indulhassunk, ne pedig hatalmas elvárásokkal, mert csapatként még nem tartunk ott. Csak ismételni tudom magam, de Monza nagyon specifikus pálya. Most erősek voltunk, de Baku talán nagyon más lesz, aztán Szingapúr megint. Szóval elölről kell kezdeni mindent.”

A Ferrari új fejlesztésekkel készült Monzára, melyek egy része a visszatérő pattogási problémát hivatott megoldani. Hogy ez sikerült-e, azt még nem lehet pontosan tudni, ezért Leclerc nem szeretné, ha most elszállnának a monzai sikertől.

„Monaco után is újrakezdtük a munkát, mégis nagy volt a különbség. Aztán pedig jött az idény három-négy legrosszabb futama, mert próbáltuk megérteni, mi történik az autóval. Remélhetőleg most nem jön három-négy hasonlóan rossz hétvége. Nem hiszem, hogy most ez lesz.”

„Ettől függetlenül fontos, hogy se a csapaton belülről, se kívülről ne érkezzenek óriási elvárások, mert az nem reális. Előreléptünk? Igen. Ez elég ahhoz, hogy futamokat nyerjünk az év végéig? Még nem hiszem, de legalább a jó irányba haladtunk.”

A Ferrarinak a folytatásban azt kell majd bizonyítania, hogy a hagyományosabb pályákon is képesek hasonló eredményekre, mert az jelezné ténylegesen, hogy gyorsultak.

„A mostani futam előtt nem hiszem, hogy bárhol máshol győzelmi esélyekre gondoltam volna. Talán Szingapúrban. A többi pályán viszont érzésem szerint még a McLaren és a Red Bull mögött vagyunk. Ma viszont láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a McLarennel, ha mindent tökéletes csinálunk.”

„A fejlesztésünk valahogy segített, hogy ugyanolyan jók legyünk, mint ők. A többi pálya esetében viszont nem tudom, hogy elegendő lesz-e a különbség ledolgozásához, főleg az előző versenyeken látott különbség fényében. Majd meglátjuk tehát, de tényleg javultunk.”

A Ferrari a pályán elért siker mellett egy pályán kívüli nagy sikert is elkönyvelhetett nemrég.