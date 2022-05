Leclerc most már „kétszer is meggondolja”, hogy régi F1-es autót vezessen

A monacói a Rascasse-ban vesztette el uralmát az 1974-es Ferrari 312B3 felett, és háttal ment neki a falnak, aminek következtében letört a hátsó szárny. Hamar kiderült azonban, hogy nem vezetői hibáról, hanem fékhibáról volt szó, és emiatt történt az eset.

Leclerc a baleset ellenére elmondta, hogy „mindig megtiszteltetés” történelmi masinákat vezetni, és olykor ez is része a munkájuknak. „Igazából szerintem minden ellenőrzést elvégeztek rajta, amelyet el kellett.”

„Csütörtökön előtte még be is járattuk azt, de aztán egy csavar felmondta a szolgálatot a féknél, és ennyi elég is volt. Most a bajnokságért harcolunk, ezért a jövőben kétszer is meggondolom az ilyeneket, de ugyanakkor ez is része a munkánknak. Ráadásul megtiszteltetés is számomra, miközben igazán élvezem.”

„Mindig meg kell találnod az egyensúlyt, amikor a bajnokságért mész, mert a biztonság is fontos. Ettől függetlenül remekül szórakoztam, de ezúttal balszerencsés voltam.” A monacói egyébként nemrég Gilles Villeneuve 1979-es 312T4-esét is megjárathatta Fioranóban, de saját elmondása szerint jobban élvezte Lauda autójának vezetését.

„Nikié elképesztő volt a hibáig, Gilles autóján viszont múzeumi gumik voltak, szóval egyáltalán nem nyomhattam, alig bírtam 100 km/h fölé menni vele. Szóval sokkal jobban szórakoztam Niki autójában.”

Leclerc még kifejtette, hogy érzelmi kötődést is érez a történelmi autók vezetése kapcsán, és elmondása szerint „remek megtapasztalni, hogy milyen volt akkor és milyen most”. „Sosem láttam őket élőben versenyezni. Ezért csak értékelni lehet, hogy mennyi kockázatot vállaltak, hogy mit jelentett kerék a kerék ellen küzdeni akkoriban.”

„Szerintem azt is jó megnézni, hogy mennyi minden változott azóta, hogy mennyivel gyorsabb és biztonságosabb most. Nekünk manapság vélhetően nem jár annyit az eszünkben a biztonság, mint nekik. A múltban találkoztam párszor Nikivel a paddockban, ők a sportunk legendái, szóval mindig elképesztő vezetni az autóikat.”

