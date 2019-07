Leclerc megígérte, hogy agresszívebb lesz: „Így is lett...”

Charles Leclerc Ausztriában a győzelemért mehetett, de Max Verstappen elvette tőle egy véleményesebb manőver végén, amit az FIA jóváhagyott. A monacói akkor megfogadta, hogy a folytatásban agresszívebb lesz, ami nagyon is jól látszott a Red Bull elleni párbajok során. Verstappen azonban megjegyezte, hogy szerinte ez sokkal inkább dühből ment Leclerc részéről.

„Ez egy olyan verseny volt számomra, ami végig lüktetett és mindig volt dolgom. Persze nem lehetek teljesen elégedett, mert nem a győzelemért harcoltam, de a futam előtt is azt mondtam, nagyon nehéz lesz a Mercedesek ellen, valamint várhatóan a Red Bullok is gyorsak lesznek. Ez így is lett, és Max, valamint Pierre is megnehezítette a helyzetemet, amit összességében élveztem, mert ezek remek csaták voltak, különösen Maxxel.”

„Nagyon örülök, hogy ilyen szabadon versenyezhettünk egymás ellen, és semmi olyan nem történt, ami problémát okozott volna. A volán mögött ülve mindent sokkal intenzívebben élsz meg, de láttam pár külső felvételt, és azt hiszem, ezt a nézők most nagyon élvezték. Körökön át küzdöttem Maxxel, hol én, hol ő volt jobb helyzetben, de az esetek többségében ő volt a támadó. A bokszkijáratnál is sikerült összecsapnunk, amikor egy gyorsabb cserével elém került, de vissza tudtam előzni, még a hidegebb gumik ellenére is.”

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Gareth Harford / Sutton Images

„Ezen a versenyen gyakorlatilag minden volt, amire csak szüksége lehet a sportnak. A saját bőrömön éreztem ezt, amikor a biztonsági autós fázisnál hátrányba kerültem. Nem értettem a dolgot, de senkit sem fogok hibáztatni, ahogyan magamat sem. Ez csak a rossz szerencsén múlt, és előfordulhat, ha a biztonsági autós fázis rosszul jön ki számodra. Más alkalommal pedig segít.”

„Valószínűleg ez volt a legszórakoztatóbb versenyem, amin valaha is elindultam. Nagyon élveztem, minden percét, még akkor is, ha én voltam a védekező. Agresszívebben mentem, mert Ausztriában kiderült, hogy mi az, ami lehetséges,. Most már én is így mentem, és ki is fizetődött. Szóval boldog vagyok, mert sikerült felállnom a dobogóra. Mint mondtam, nem okoz számomra problémát, hogy így menjek, csak egyszerűen tudnunk kell róla, hogy mit engednek meg. Kicsit több helyet hagytak nekünk a szabályokkal, ami jó dolog.”

„Még mindig van min dolgoznunk, az autót illetően is, de ez igaz a versenyeinkre is. Kívülről nehéz megérteni egy bizonyos stratégiai döntést, de úgy gondolom, hogy végül is rendben van a dolog. Bizonyára van valami, amin még dolgoznunk kell, mert ma például túl sokat vesztettünk a gumik miatt a Red Bullhoz és a Mercedeshez képest. A gumik élettartama nem volt a legjobb, bár az első körök nem voltak rosszak a lágy abroncsokon. Utána azonban a Red Bull már sokkal hidegebben tudta tartani a gumikat, mint mi.”

