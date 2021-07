Leclerc megelőzte Hamiltont, hármas holtverseny Russelléknél az F1 erősorrendjében

Bár a Brit Nagydíjon a Max Verstappen-Lewis Hamilton ütközés vitte el a show-t, több kimagasló teljesítményt is láthattunk Silverstone-ban, az F1.com hat szakértője pedig ezúttal is osztályozta a pilóták teljesítményét.

A legjobbnak a szurkolók által is a nap versenyzőjének választott Charles Leclerc-t látták, aki 10 pontot kapott azért, mert sokáig vezette is a versenyt, majd végig remekül autózva a második helyre hozta be a Scuderiát.

Norris 9,2 pontot kapott: hazai közönsége előtt a 4. helyen végzett, és peches is volt a lassú kiállása miatt, aminek következtében elvesztette a pozícióját Bottasszal szemben. Alonso 8,5 ponttal a harmadik legtöbb egységgel zárt az F1.com-nál.

Verstappen 8,5, Hamilton 8,3 pontot kapott, majd Russell (8), Sainz (7,7), Ricciardo (7,5), Ocon (7,2) és Gasly (7) következett, míg Bottas pont lemaradt a top 10-ről, viszont az F1.com szerkesztői nem árulták el, hány pontot adtak a finn pilótának.

Az összesített állást továbbra is Verstappen vezeti Norris előtt. A harmadik helyen az Osztrák Nagydíj után még holtverseny volt Hamilton és Leclerc között, ezzel az eredménnyel viszont a monacói a negyedik helyre taszította a brit versenyzőt.

Az ötödik helyen hármas holtverseny van, majd Alonso, Perez és Stroll következik, az összesített top 10-es állást pedig a lenti táblázatban tekinthetitek meg.

1. Max Verstappen 9,2 pont 2. Lando Norris 8,8 pont 3. Charles Leclerc 8,2 pont 4. Lewis Hamilton 8,1 pont 5. Pierre Gasly 7,6 pont 5. Carlos Sainz 7,6 pont 5. George Russell 7,6 pont 8. Fernando Alonso 7,4 pont 9. Sergio Perez 6,8 pont 10. Lance Stroll 6,7 pont

