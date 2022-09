Leclerc meg szeretné mutatni, hogy a Ferrari „tanult” a hibáiból

Leclerc utoljára még Ausztriában tudott versenyt nyerni, majd Franciaországban az élről csúszott ki, míg a következő négy futamon egyszerűen nem bizonyult elég gyorsnak a Ferrari autója a sikerhez.

A bajnokság emiatt már csak egy távoli álomnak tűnik számára, de ettől függetlenül ő és csapata is meg szeretné mutatni, hogy nem adták fel teljesen a harcot: „Szeretnénk a maximumot kihozni az autóból, és meg akarjuk mutatni, hogy tanultunk az idei hibáinkból”

„Meg kell próbálnunk a lehető legtöbbet kihozni az adott hétvégékből, és remélhetőleg sikerül újra győzelmet szereznünk vasárnap.” A Ferrarinak papíron jobban mehet Szingapúrban, mint Monzában vagy Belgiumban, ahol Verstappen kényelmes győzelmet szerzett.

Sergio Perez is arról beszélt a hétvége felvezetésében, hogy szorosabb csatára számít a vörösökkel: „Arra számítok, hogy a Ferrari itt nagyon erős lesz. A szezonban eddig minden városi pályán odatették magukat, tehát most is ezt várom.”

Leclerc ennek ellenére azért nem szállt elé az esélylatolgatás során. „Nem is tudom. Remélem, hogy jók leszünk. Szeretem viszont ezt a pályát, az egyik kedvencem Bakuval és Monacóval együtt. Minden városi pályát szeretek. Hiányzott is már, hogy itt lehessek, szóval örülök neki.”

Sainz is abban reménykedik, hogy a Ferrarinak ezúttal több babér teremhet, mint a korábbi viadalokon. „Ha a Red Bull azt gondolja, hogy versenyképesek leszünk, akkor képzelhetik, mit gondolunk mi róluk, miután megnyerték az utóbbi öt futamot…”

„Szerintem felvehetjük velük a versenyt, főleg az időmérőn, ez pedig egy olyan pálya, ahol ha elöl vagy, akkor nagyobb esélyed van nyerni is, mint mondjuk Spában vagy Monzában volt. Szóval mindent beleadunk, megpróbáljuk hozni az időmérőt, aztán kiderül, mit tudunk a futamon.”

