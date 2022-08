Leclerc: „Meg kellett volna vernünk Maxot a kvalifikáción, de ma az autó nem volt azon a szinten"

Charles Leclerc számára már a szombati napot megelőzően eldőlt, hogy a rajtrács végéről kezdheti majd meg a vasárnapi futamot, így az egyetlen kérdés az volt, hogy meg tudja-e verni Verstappent, hogy előle indulhasson, aki szintén büntetéssel kezdi majd a futamot, azonban ez nem jött össze.

„Van potenciál a futamban, mert nem készültünk fel annyira a kvalifikációra, mint általában szoktunk. De amikor látod a lemaradást Maxhoz képest, az eléggé aggasztó. Rendkívül gyorsak, és ez a hétvége eleje óta így van. Nem igazán tudjuk megmagyarázni, hogy miért” – kezdte Leclerc a Sky szerint.

„Dolgoznunk kell. Holnap mindent megteszünk, de úgy tűnik, hogy ezen a hétvégén találtak valamit. Nem így terveztük a gumiválasztást a csapattal, de majd megbeszéljük, és meglátjuk, mi ment rosszul.”

Leclerc elárulta, hogy a két Ferrari teljesen más beállítással ment, így ennek is köszönhető, hogy Sainz gyorsabb volt. „A versenytempó szempontjából úgy tűnik, hogy mindkét autónk sokkal közelebb van egymáshoz, ez volt a helyzet tegnap is, de várjuk ki a végét, hogy holnap is ilyen közel leszünk-e egymáshoz.”

„Túl gyorsak voltak. Semmit sem tehettünk volna. Semmit, ami megváltoztathatta volna a holnapi rajtpozíciónkat. Meg kellett volna vernünk Maxot a kvalifikáción, de ma az autó nem volt azon a szinten” – zárta.

