Leclerc már várja a szocsi hullámvasutat

Miután a Ferrari megünnepelte ezredik nagydíját a Forma-1-ben, ideje újra a szezon hátralévő futamaira összpontosítani, főleg, mivel az autó teljesítménye miatt nem lesz egyszerű dolga a csapatnak. A hétvégén a vörösök, akik a vörös korábban használt árnyalatához térnek majd vissza, Szocsiban javíthatnak.

A pályán, ahol nagyon bonyolult előzni, a Ferrarinak muszáj lesz kihoznia a maximumot Leclerc és Vettel autójából az időmérőre, hogy egykörös tempójuknak hála esélyük legyen mindkét autójukkal a pontszerzésre. Leclerc a futam előtt elmondta:

„Két dolog jut azonnal az eszembe Szocsiról: a hosszú egyenes és a hullámvasút. A pályát a bajnokság egyik leghosszabb egyenese jellemzi, amit pár elég érdekes kanyar követ, emiatt az első szakasz nagyon nagy kihívás. Muszáj lesz az időmérőn tökéletes kört futnunk, mert nem lesz egyszerű előzni.”

„Azt kell, hogy mondjam, nagyon jó emlékeim vannak erről a helyről, főleg a pálya melletti vidámparkról. Amikor 2018-ban először jöttem ide, pár másik pilótával átmentünk, nagyon jól szórakoztunk a hullámvasúton, jó módja ez, hogy kikapcsoljunk néha a pályán folyó események között. Azt is örömmel hallom, hogy itt is lesznek rajongók a lelátókon. Jó lesz őket látni, remélhetőleg velük is tudunk kapcsolatot teremteni.”

Sebastian Vettel, aki egy igen felejthető mugellói hétvége után keresi a megváltást, hasonlóan vezette fel a futamot: „A szocsi pálya első szektora nagyon jó, főleg amikor az ember a hármasba teligázzal beesik. A második szektortól már főleg közepes tempójú kanyarok jönnek, az utolsó szektor pedig nem túl izgi, főleg lassú kanyarok vannak itt.”

„Technikai szempontból a féktávokat kell majd nagyon jól eltalálnunk, hogy ne csináljuk ki a gumikat, fontos, hogy jól felkészüljünk. Előzni nagyon nehéz, ezért muszáj már a szabadedzéseken jól teljesíteni, hogy az időmérőre maximális teljesítményt hozhassunk ki az autóból.”

