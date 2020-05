Leclerc már szívesen kihívná Vettelt egy online versenyre

Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte a Forma-1 hivatalos sorozatnák, a Virtual Grand Prix-nak két versenyét is. Leclerc a videós interjújában beszélt a szimulátorozásról.

Számítottál arra, hogy ennyire jó leszel egyből? Természetesen jött, vagy a sok gyakorlás teszi?

„Nos, ez igen sok gyakorlás. Nincs meg régóta a játék, de mióta megszereztem, igen sokat játszom vele, olyan napi 5 órát. Jelenleg csak ezt tudjuk csinálni, úgyhogy gyakorlatilag csak edzek, és vezetek.”

„Próbálok készülni a futamokra, még akkor is, ha ez csak egy játék, nem ugyanaz, mint a való élet, de mi, pilóták mindenben a legjobbak akarunk lenni. Most is kezdődik egyfajta rivalizálás, és sokat gyakorlunk.”

Csak a szórakozás a lényeg, vagy a győzelem?

„Nem tudom. Sokat is szórakozunk, de vannak versenyek is, amelyeket komolyan veszünk. Az F1 hivatalos versenyei ilyenek, és mindnyájan meg akarjuk nyerni. Ezekre komolyan is készülünk, de a többi versenyt, amelyet közösen csinálunk, azok általában a szórakozásról szólnak.”

„Szerintem most is szervezünk majd valamilyen versenyt Alex-szel, George-al, és más pilótákkal, amelyeken lazábban vesszük majd a versenyzést. A rivalizálás viszont mindig ott van. Ez teszi igazán szórakoztatóvá számunkra.”

„Őszintén, most az elsődleges célom az, megpróbáljam szórakoztatni az otthon maradt embereket, és persze, hogy magamat is lekössem, miközben gyakorlok a szimulátoron. Most is olyan ötleteken gondolkodok, hogy mivel lehetne feldobni azokat az embereket, akik unatkoznak, vagy nincs meg az a lehetőségük, mint nekem, hogy van egy szimulátoruk.”

„Próbálok mosolyt csalni az arcukra, és szerintem, amit eddig csináltunk Alex-szel, George-al, Nicholas-szal, és más F1-es pilótákkal elég jól működött. Úgyhogy igen, ez a cél, és a nap nagy részén ezen gondolkozok.”

Milyen a bezártság?

„Természetesen gondolok az F1-es szezonra is, mert az az, amit mind imádunk csinálni, és ez is hiányzik a legjobban. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, de nem fogom sürgetni a dolgokat, amíg nem lesz teljesen biztonságos számunkra.”

Mit gondolsz az F1 2019-rő, és a Vettel elleni versenyzésről?

„Még nem versenyeztem Seb ellen, de biztosan írok majd neki, miután végzett a telepítéssel, hogy versenyezzünk együtt egy kicsit, ami biztosan nagyon jó lesz. Szerintem mindig más lesz szimulátorban vezetni, mint a való életben.”

„Elégedett vagyok az F1 játékkal, de vannak még dolgok, amelyeken biztosan lehetne javítani, például a sérülések, vagy a pályaelhagyás, amelyek túl könnyen kijátszhatóak voltak az elmúlt versenyeken. Ezen a két dolgon biztosan lehetne változtatni a jövőben, hogy jobb legyen a versenyzés, realisztikusabbnak tűnjön a nézőknek.”

Segít a szimulátorozás mentálisan fittnek maradni?

„Igen, nagyon is. Mint mondtam, az autó viselkedése sosem lesz olyan, mint a valóságban a G erők hiánya miatt, de a reflexeket segít frissen tartani, és tudom is fejleszteni őket olyan autók vezetésével, amelyek különböznek azoktól, amelyeket most vezetek. Jelenleg ez áll legközelebb a valósághoz, amire lehetőségem van.”

