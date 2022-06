Leclerc magabiztos: „A Red Bull már nem ijeszt meg a futamon”

A monacói pilóta idei hatodik pole pozícióját szerezte meg a Ferrarival, a szombati napokat tehát egyértelműen uralja eddig, de vasárnaponként már kicsit más a helyzet, mivel az utóbbi időszakban a Red Bullok viszik a prímet ezen a téren.

Max Verstappen már vezeti a pontversenyt, és Sergio Perez is közel van a harmadik helyen, a bajnokság tehát teljesen nyitott ezen a ponton. Leclerc-nek pedig most már jó lenne győzelemre váltania egy rajtelsőséget.

Könnyű dolga viszont biztosan nem lesz, mert a bikások autói továbbra is szélvészgyorsak az egyenesekben, Bakuban pedig van belőlük bőven. Leclerc most abban bízhat, hogy a jó gumikezelés, valamint a pálya középső részén kiautózott előny révén tartani tudja majd őket.

A ferraris egyébként igen magabiztosnak tűnik a nemsokára kezdődő verseny előtt. „Barcelonába fontos fejlesztéseket vittünk, a Red Bull pedig már nem ijeszt meg a futamon. Az utóbbi két alkalommal kontrolláltuk a versenyt, de aztán a győzelem kicsúszott a kezeink közül. Ma mindent megteszek, hogy megszerezzem.”

Az esélyeit még javíthatja az is, hogy azért a Ferrari sem volt már olyan lassú a célegyenesben, köszönhetően a Bakura hozott hátsó szárnynak. A kulcs most is a rajt lesz, és az, hogy Leclerc egy másodpercnél nagyobb előnyt tudjon kiépíteni magának, lehetőleg minél hamarabb.

Idén azonban sokszor ez sem volt elég számára, hiszen az év elején több viadalon is láthattuk, hogy Leclerc ugyan a futamok elején el tudott nyúlni, de aztán Verstappen visszazárkózott, és miután bekerült DRS-távolságba, az előzés már nem volt akkora kihívás.

A bakui aszfaltcsíkon pedig szinte lehetetlen kivédekezni egy gyorsabb autót a közel kétkilométeres padlógázas szakaszon, ezért a Ferrarinak muszáj lesz elkerülnie ezt az eshetőséget. Délután egy órától kiderül, hogy sikerül-e neki.

