„Leclerc maga is eleget hibázott, szerényebbnek kéne lennie”

A vasárnapi Monacói Nagydíj első része tökéletesen alakult Leclerc számára, hiszen vezette a futamot, mögötte pedig csapattársa, Carlos Sainz jött. Már egész sokkal ment a spanyol előtt, és úgy tűnt, végre maga mögött hagyhatja a korábbi évek csalódását.

Aztán viszont jött a feketeleves. A pálya száradni kezdett, a mezőny második felében pedig megkezdődtek a kerékcserék. Amikor már látszott, hogy az intermediate kezd gyorsabb lenni, a ferrarisok is elkezdtek gondolkozni a bokszkiálláson, de Sainz például nemet mondott rá.

Leclerc azonban kiállt cserélni, de már ez is túl későinek bizonyult, mivel a Red Bull-os Sergio Perez elé tudott kerülni, köszönhetően annak, hogy ő két körrel korábban ejtette meg a cserét, és le tudta dolgozni nagy hátrányát.

Három körrel később viszont a hazai hős újra a pitben találta magát, ráadásul egy kettős kerékcserénél, mivel Sainz is akkor jött ki, hogy feltegyék neki a slickeket. Az egész taktikai harcnak az lett a vége, hogy a pole-ból rajtoló Leclerc csak a negyedik helyre tudott visszajönni.

Ez természetesen nagyon nem tetszett neki, és a futam közben, valamint utána is arról beszélt, hogy a Ferrari ezt most elszúrta. A TV-s szakértőként is dolgozó Ralf Schumacher viszont kicsit máshogy látta a történéseket.

„Maga is eleget hibázott már, szerényebbnek kéne lennie. Az ilyesmi megesik” – mondta Schumacher a német Skynak. „Együtt nyertek és együtt veszítetek. Eddig a csapat kevesebb hibát vétett, mint ő.”

Hogy ez mennyiben állja meg a helyét, az már más kérdés. Az tény, hogy Imolában Leclerc valóban a saját hibájából bukott el egy dobogót, Spanyolországban viszont technikai meghibásodás fosztotta őt meg a győzelem lehetőségétől, a monacói eset pedig inkább írható az istálló számlájára, mint az övére.

Egy másik korábbi versenyző, Timo Glock azonban úgy látja, a Red Bullt is dicséret illeti, amiért okosan kevergették a kártyákat. „Az a nyugalom, amely megvolt a Red Bull taktikájánál, hiányzott a Ferrarinál. Ez a győzelmükbe került. Hallani lehetett, hogy mennyi pánik volt a rádióban.”

„Nem értem, miért nem mentek tovább vagy reagáltak gyorsabban. Nem tudták, mit kezdjenek Charles-lal. A végén rossz döntést hoztak, és így folytatódott Leclerc monacói átka” – magyarázta Glock.

Talán a Ferrari is kellett a Red Bull monacói sikeréhez, de ők is jól dolgoztak