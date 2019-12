Leclerc lenyűgözte a Ferrari vezérigazgatóját: "Hihetetlen tehetség"

Charles Leclerc az időmérő edzéseket tekintve már legyőzte Sebastian Vettelt, akit korábban az egyik leggyorsabbnak neveztek meg ezen a területen. A fiatal monacói azonban nem ijedt meg ettől, és nemcsak hogy legyőzte a négyszeres világbajnok csapattársát, hanem a legtöbb pole is az ő neve mellé került.

A monacói a pontokat tekintve is előrébb áll, mint Vettel, akinek minimális esélye van arra, hogy a bajnokság végén megelőzze az ifjú csapattársát. Leclerc sokkal inkább Max Verstappenre koncentrál, mert neki még van esélye a harmadik helyre az összetettebben. Ez egy érdekes párbaj lehet, és nem zárható ki a csapatutasítás sem a Ferrarinál, ha a helyzet úgy kívánja.

Igaz, ez adott esetben demoralizáló is lehet Vettel számára, aki idén is sok kritikát kapott, és csak az 5. helyen áll az egyéni kiírásban. 2014-ben már volt példa arra, hogy az új csapattársa legyőzze őt. Ez Daniel Ricciardónak sikerült a Red Bullnál.

Leclerc még mindig csak 22 éves, de rendkívül versenyképes, gyors és minden képessége megvan ahhoz, hogy hamarosan felérjen a csúcsra. 2020-ban erre jó lehetősége lehet, ha a Ferrari egy olyan autót biztosít számára, ami kellően gyors. Mint azt Mattia Binotto csapatfőnök már elmondta, jól haladnak a jövő év autó fejlesztésével.

A Ferrari vezérigazgatója, Louis C. Camilleri a Financial Times lapnak adott interjújában elmondta, hogy nagyon ígéretesnek tartja a monacói tehetségüket. „Az olyan versenyzők mint Charles, 10 évente érkeznek a Forma-1-be. Hihetetlenül tehetséges, koncentrált és érett a korához képest. Két lábbal a földön jár, és fejlődik. Ezzel együtt Seb-től is tanult, amit ő maga is beismerne. Mindene megvan, amire szüksége van. Hihetetlen tehetséggel rendelkezik.”

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.