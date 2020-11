Leclerc: Lehet, hogy jövőre csak a hátam mögött fogom látni Vettelt…

Sebastian Vettel 2019-ben kapta meg csapattársnak Charles Leclerc-t a Ferrarinál, és ahogy az tavasszal kiderült, a 2020-as idény az utolsó, amelyet ferraris csapattársakként teljesítenek – Vettel helyére Carlos Sainz érkezik, míg a négyszeres világbajnok az Aston Martin csapatánál folytatja pályafutását.

Leclerc szezonja pedig sokkal jobban alakul, mint csapattársáé, azonban a monacói kiemelte, hogy mindenki nagyon tiszteli Vettelt, és ő maga is rengeteget tanult tőle – erről a német Sport Bildnek nyilatkozott:

„Sebnek köszönhetően sokat fejlődtem versenyzőként és emberként is. Lenyűgözött az, ahogyan együtt dolgozik a csapattal, ahogy az adatokat elemzi, és ahogy visszajelzéseket ad. Nagyon profi a hozzáállása, és mindenki tiszteli őt. Még ha volt is néhány problémánk a pályán, mint például tavaly Brazíliában, az egymás iránti tisztelet folyamatosan jelen volt.”

„Azt gondolom, hogy ez egy nehéz év Seb számára, már csak azért is, mert ez az utolsó ferraris szezonja. De ahogy mindig, most is bevonják őt a folyamatokba. Én mindig próbálok 200 százalékot adni, amikor az autóba ülök, és megváltoztattam a hozzáállásom.”

„Idén már az első szabadedzéstől kezdve egészen a versenyig próbálok minden tőlem telhetőt beleadni, és ez is segít az időmérők során abban, hogy folyamatosan a határon vezessem az autót” – emelte ki a monacói.

„Azt kívánom Sebnek, hogy süljön el jól az Aston Martin-os kalandja. De lehet, hogy csak a hátam mögött fogom látni őt” – viccelt Leclerc.

„Biztos vagyok benne, hogy a Ferrari csapatával jó munkát fogunk végezni. Nagyot fogunk előrelépni a következő szezonban, és idővel ott leszünk elöl” – tette hozzá a kétszeres futamgyőztes.

