Leclerc legalább az egyik ziccert belőné a Ferrarival Spában, vagy Monzában

Erről pedig már Sebastian Vettel is beszélt, és a négyszeres világbajnok nem teljesen érti, hogy a Mercedes miért ilyen hamar veti be az új motorját. Ez lehet amiatt is, hogy a hírek erőteljesen arról szóltak, hogy az olaszok biztosan bevetik a továbbfejlesztett aggregátjukat, ami 20-25 lóerővel adhat le többet. Végül nem így lett, legalábbis egyelőre nagyon úgy tűnik.

Még több F1 hír: Ricciardo Gaslyról: A Red Bullnak tennie kellett valamit…

„Bizonyára most két olyan versenypálya következik, amiknek jobban kellene feküdnie számunkra, mint pár korábbi helyszín. Két jó lehetőségünk van arra, hogy ezt a potenciált bizonyítsuk, de majd látnunk kell, hogy mi történik, mivel Magyarországon egyáltalán nem volt könnyű: ne felejtsük el, 1 percre voltunk a Mercedestől és a Red Bulltól. Nem hiszem, hogy ez csak a pálya típusától függ, de dolgoznunk kell rajta, és reméljük, hogy ki tudjuk használni a lehetőséget ezen a két pályán, vagy legalább az egyiken.” - nyilatkozta Leclerc a Belga Nagydíj csütörtöki médianapján.

„Nem gondoltam arra sem, milyen lenne Monzában nyerni. Nem képzeltem el. Az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az a támogatás, amit tavaly éreztem Monzában, amikor az Alfa Romeóval versenyeztem. Jelenleg nem tudom elképzelni, hogy mi vár rám Monzában ebben az évben a Ferrarival. Ez minden bizonnyal nagyon különleges lesz, és remélem, hogy kiváló eredményt érhetünk el a rajongók számára.”

„Összességében örülök annak, ahogyan a 2019-es szezon első fele alakult, bár vannak olyan dolgok, amik nem tetszettek, és azt hiszem, többször kiemeltem őket, a hibákat. Ez azonban arról szól, hogy min kell dolgoznom. Hogy őszinte legyek, ebben a nyári szünetben megpróbáltam elszakadni ettől, valami másra próbáltam gondolni, hogy itt a lehető legnagyobb koncentrációval bírjak, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el.”

Leclerc röviden kitért a Liberty Media és az FIA által bemutatott 2021-es szélcsatornás F1-es modellre is: „Szeretem ezt a megjelentést, nagyon szép és agresszívnek néz ki.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.