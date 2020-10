Leclerc-Leclerc páros a Ferrarinál? „Ennyire azért ne szaladjunk előre”

A Ferrari Driver Academy 2020-ban is újabb taggal bővült, mégpedig a Forma-1-es pilótájuk, Charles Leclerc 20 éves öccsével, Arthur Leclerc-rel. A monacói fiatal idén F3-as autókkal versenyez a Regionális Formula Európa-bajnokság élcsapatával, a Premával.

Arthur 6 futamgyőzelemmel vezeti a bajnokságot, de a legelső, misano-i futamról történő kiesését leszámítva nem végzett még idén a 3.-nál rosszabb helyen. A legfiatalabb Leclerc a Corriere della Serának adott interjújában mondta el, hogy azért is hálás, amiért versenyezhet.

„Csak két éve kezdtem el újra aktívan versenyezni. Gyerekként természetesen én is gokartoztam, de nekem, és Lorenzónak (a legidősebb testvérnek, aki most a menedzsere) is abba kellett hagynia, mivel nem volt pénz arra, hogy mindhármunk karrierjét finanszírozni tudják.”

Charles Leclerc, Ferrari, and Sauber Junior Team F4 racer Arthur Leclerc Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Természetesen csalódott voltam, én is a pályán akartam lenni. Láttam Charles-t, és kérdeztem apámat, hogy versenyezhetek-e én is. Egy időben már úgy gondoltam, hogy vége a karrieremnek, de szimulátoroztam, hogy azzal is teljen az idő.”

„Mindig is pilóta akartam lenni, és megígértem az apámnak, (Hervé Leclerc 2017-ben elhunyt) hogy visszatérek a versenyzés világába. A nagybátyám segített szponzorokat találni, otthon mindenki a motorok bűvöletében él. Csodálatos meglepetés volt az, hogy sikerült visszatérnem a versenyzéshez.”

Kiskorában ő is a TV előtt lett szerelmese a sportnak, majd természetesen ő is arról álmodozott PlayStation-ön játszva, hogy majd F1-es pilóta lesz. Beszélt természetesen Jules Bianchiról is, aki nagyon közel állt a családhoz.

Arthur Leclerc; F3 Tatuus 318 AR #14; Prema Powerteam Fotó készítője: acisportitalia.it

„Versenyeztünk a pályáján Brignoles-ban, én voltam a legfiatalabb. Emlékeszem arra, hogy letettek egy üveget az egyik kanyarhoz, hogy ezzel mutassák a fékpontot. Igen ám, de egy idő után poénból az elvették onnan, nekem pedig fogalmam sem volt, hol kellett volna fékeznem.”

Arthur hozzátette, hogy a gokartozással kapcsolatosan még tudott neki tippeket adni Charles, de nem ez a helyzet a Regionális Formula bajnokságban.

„Nehéz bármit is mondania nekem egy olyan bajnokságról, amelyben sosem versenyzett, de nincs is sok ideje, lefoglalja az F1. Természetesen támogatnak, de mindent nekem kell megtanulnom.”

„Egy álmom vált valóra azzal, hogy a Ferrari család tagja lehetek, sosem számítottam erre” – mondta Arthur, aki azonban hozzátette, hogy még nagyon korai lenne egy testvérpárosról beszélni a Ferrarinál. „Ennyire azért ne szaladjunk előre, ha lehet.”

Raikkonen a frászt hozta Giovinazzira, aki nincs otthon a Nordschleifén.

Ajánlott videó: