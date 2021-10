Leclerc láthatatlan mestermunkája kezd megszokottá válni

A monacói remek formában van a nyári szünet óta. Négy egymást követő versenyen kvalifikálta magát a legjobb ötbe, ha nem számítjuk az Orosz Nagydíjat, ahol büntetést kapott. Az utóbbi három „normálisnak” mondható versenyen pedig negyedik lett.

Austinban egy pillanatig sem tűnt úgy, hogy bajban lesz ez a pozíciója, amelynél jobbat komolyabb kiesések nélkül nem igazán lehetne elérni. Igazából azonban még ő maga is meglepődött azon, hogy mire képes a Ferrari, ha minden összeáll számukra.

Az érdekes dolog viszont az, hogy mindezt igazából teljesen csendben érte el, mindenféle extra nélkül. Miközben a kamerák elsősorban Max Verstappenre és Lewis Hamiltonra, valamint Daniel Ricciardo és Carlos Sainz csatájára fókuszáltak, ő addig csak futotta a saját, elképesztően erős futamát.

Az igazság az, hogy egyszerűen nem volt miért mutatni őt. Gyors volt, menedzselte az abroncsait és egyszer sem hibázott. Idén pedig nem ez volt az első hasonló menetelése. Monzában is hasonló volt a helyzet, azt a futamot pedig ő maga is élete egyik legjobbjának nevezte.

Az utóbbi időszakban persze a Ferrari autója is előrelépett az új motornak köszönhetően, de ettől még ki kell belőle hozni a teljesítményt, és ez Leclerc-nek tökéletesen sikerült Amerikában. „Én csak próbáltam mindent maximalizáni. Igazán sima volt. Egyszer sem veszélyeztetett minket senki.”

„Talán az utolsó etap volt a leginkább nehéz, de elsősorban fizikailag. Elég nagy hőség volt, és a bukkanók is nehézzé tették a folyamatos körözést. Ráadásul láttam, hogy Checo olyan nyolc másodperccel van előttem, és közeledtem is rá, szóval egy ponton azt hittem, a dobogó talán elérhető, ezért mindent beleadtam.”

Azért az is elég sokat elmond a ferraris legutóbbi versenyéről, hogy átlagban fél másodpercet adott körönként a mögötte érkező Ricciardónak. Persze nem biztos, hogy az ausztrál volt a leggyorsabb, mert láthatóan feltartotta Sainzot, de ebben az esetben pedig fontos szerepet kapott a szombati teljesítmény.

Akkor pedig a két Mercedes és Red Bull mögött az ötödik tudott lenni, ami idén felér egy győzelemmel a középmezőny számára. Miközben tavaly még komoly extrának számított egy hasonló eredmény, addig idén – persze a Ferrari javulásának is köszönhetően – ez már kezd megszokottá válni nála.

Tehát most már nem feltétlenül kell elájulni egy hasonló végeredménytől, mert tudjuk, hogy ez egyszerűen benne van Leclerc-ben, ha minden összeáll számára, ez pedig csak őt dicséri. Most már csak azt kell megvárnunk, hogy mindezt a legjobbak ellen is megmutathassa.

