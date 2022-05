Leclerc: kezdem megszokni, hogy csalódottan megyek haza

Charles Leclerc kényelmes előnnyel vezette a Monacói Nagydíjat az extrém esős gumikon, amikor a Ferrari a Red Bullra reagálva kihívta kereket cserélni, hogy felrakják neki az intermediate gumikat, amivel egyből veszített egy pozíciót Sergio Perezhez képest, majd egy rosszul koreografált kettős cserével rakták slickekre, amivel egészen a 4. helyig visszaesett.

Leclerc szerint egyértelmű, hogy rossz döntéseket hoztak a futam első felében, és felszólította a csapatát arra, hogy csökkentsék a hibáik számát a jövőben.

„Az nem kifejezés, hogy csalódott vagyok” – nyilatkozta a hazai futamát így is most először befejező pilóta. „Ma összességében túl sokat hibáztunk. Ilyen körülmények között részben a csapatra vagy utalva, mert nem látod, a többiek hogyan teljesítenek az intereken.”

„Tőlem is megkérdezték, hogy az esős gumikat slickekre váltanám-e. Azt válaszoltam, hogy igen, de egy kicsit később. Nem tudom, miért gondolták meg magukat, és rakták fel az intereket, amivel ráadásul elénk is vágtak a korábbi kerékcseréjük miatt.”

„Ezután pedig Carlos mögött kellett kereket cserélnem. Nagyon sokat hibáztunk, amit nem engedhetünk meg magunknak. Már kezdem megszokni, hogy csalódottan kell hazamennem innen.”

„Nagyon erős autónk van, ki is kell használnunk a lehetőségeinket, nem veszíthetünk így pontokat. Még csak nem is arról van szó, hogy első helyett második lettem, de egyik hiba követte a másikat. Ez most nagyon fáj…”

„Az első kerékcsere egy egyértelműen rossz döntés volt, és attól a ponttól kezdve megindult a káosz. Nem tudom, hogy ez a pániknak tudható be, vagy másnak, én nem hallom az összes háttérben folyó párbeszédet, és nem is nekem kell meghozni a végleges döntést ezekről.”

Leclerc elmondta azt is, hogy már a második kerékcseréjét követően tudta, hogy lőttek a győzelmi esélyeinek.

„Nem volt egyértelmű az üzenet. Azt mondták, jöjjek be, majd pedig, hogy maradjak kint, amikor már a bokszutcában voltam. Ott mindent kiengedtem, és csak ordítottam a rádióba, mert tudtam, hogy semmit nem tehetek már, és azt is, hogy nekem mára annyi.”