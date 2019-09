Leclerc: Készen kell állnom arra, hogy a címért harcoljak!

Charles Leclerc előző hétvégén, Belgiumban szerezte meg élete első F1-es győzelmét, és a második helyen végző Lewis Hamilton is dicsérte a fiatal versenyzőt, amiért ilyen teljesítményt nyújt a csapattársa, Sebastian Vettel mellett.

A győzelem után már csak 12 pont választja el Leclerc-t Vetteltől, bár az olasz istálló nehéz szezonjának köszönhetően csak a negyedik, illetve az ötödik pozíciót foglalják el az egyéni pontversenyben. Leclerc győzelmek és pole-ok tekintetében 1-0, illetve 3-1 arányban veri német csapattársát, dobogóból pedig ugyanannyit szereztek.

„Szerintem 6 hétvége óta én vagyok jobb formában az időmérőkön, mióta egy kicsit megváltoztattam a hozzáállásom. A verseny már egy másik történet. A Belgium előtti két versenyen kicsit szenvedtem, de változtattam, és ez Spában látszólag ki is fizetődött, aminek örülök.” – kezdte Leclerc.

„Nyilvánvalóan dolgoznunk kell, ugyanis szenvedünk a Mercedesszel összehasonlítva, de amellett, hogy még tanulnom kell, készen érzem magam arra, hogy a bajnoki címért harcoljak. Mindig készen kell állnod, ha egyszer ilyen pozícióba kerülsz, máskülönben nem lehetnék a Ferrari versenyzője.”

Leclerc-t 2019-re igazolta le a Ferrari, mindössze egy F1-es szezon után, amelyet a Sauber csapatánál teljesített. A 21 éves pilóta nagyon várja már az Olasz Nagydíjat, ahol mindig a Ferrari versenyzői a közönségkedvencek.

„Tavaly a monzai hétvége életem egyik legnagyobb élménye volt. Óriási támogatást kaptam ott, még úgy is, hogy akkor még nem voltam a Ferrari versenyzője. El sem tudom képzelni, hogy milyen hihetetlen lesz most…”

„Éppen most szereztem meg az első futamgyőzelmemet a Forma-1-ben, szóval biztosan kiváló fogadtatásban lesz részem. Már tavaly is kiváló volt, de most még inkább az lehet: először is, mivel a Ferrari versenyzője vagyok, másrészt, mivel most nyertem először. Már nagyon várom az olasz futamot.” – zárta Leclerc.

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.