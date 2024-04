Leclerc ismét Sainz mögött, de így is elégedett

Charles Leclerc-nek keserű pirulát kellett lenyelnie a Japán Nagydíj időmérő edzésén, ugyanis a Q3-ban csak a nyolcadik leggyorsabb kört tudta megfutni, ezzel elég nehéz helyzetbe hozta magát. Végül a futamon azonban javított, köszönhetően annak, hogy meg tudta valósítani az előzőleg lehetetlennek tartott egykiállásos stratégiát, így negyedik lett.

A Ferrari versenyzője, akit csapattársa, Carlos Sainz taszított le a dobogóról, így is elégedett volt: „Ha csak a mai napot nézem, eléggé örülök, mert nem hiszem, hogy nagyon jobban teljesíthettem volna ezúttal, remek versenyünk volt. Szerintem elsősorban az időmérő miatt nem lett jobb az eredmény.”

„Erre akarok most koncentrálni és elég furcsa is, mert sosem kellett annyira foglalkoznom vele, mindig ez volt az egyik erősségünk. Az utolsó két versenyen azonban nem tudtuk a megfelelő üzemi hőmérsékletre hozni a gumikat. Nem is a teljesítménnyel van a baj, egyszerűen nem tudom rendesen megmelegíteni a gumikat és ennek fizetem meg az árát, mert hátrébbról kell rajtolnom.”

„Ettől eltekintve igen jó volt a tempóm, a gumikezelés a versenyen és jól kommunikáltunk a csapattal, a stratégia is remek volt. Annak is örülök, hogy én lettem a nap versenyzője, mert néha nem is veszik észre, amikor az embernek jó versenye van. Ezúttal nem így volt.”

