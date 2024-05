Leclerc is tud már valamit? Newey érkezése „elképesztő” lenne

Newey Red Bulltól való távozása dominálta a címlapokat a Miami Nagydíj előtt, hiszen kiderült, hogy a csapatnál majdnem 20 évet töltő tervezőzseni 2025 első negyedévében végleg elhagyja az istállót, miután kulcsszerepet játszott annak hat konstruktőri és hét egyéni bajnoki címében.

A csütörtöki sajtónap során Hamilton árulkodó mosollyal beszélt arról, hogy „megtiszteltetés” lenne, ha a jövőben Neweyval dolgozhatna, aki kapcsán a legvalószínűbb célállomást a Ferrari jelentheti, bár egyelőre semmi sem dőlt még el hivatalosan.

Amikor Leclerc-t kérdezték arról, mennyire örülne annak, ha az F1 legsikeresebb tervezője az ő csapatuknál kötne ki, a monacói így reagált: „Nyilvánvalóan nagyon boldog lennék. Adrian szerintem egyike azoknak a paddockban, akikkel egy nap mindenképpen dolgozni szeretnél.”

„Elképesztő csapatunk van jelenleg a Ferrarinál. Az utóbbi hét-nyolc hónapban mi fejlődtünk a legtöbbet. Ugyanakkor Adrian érkezése szintén elképesztő lenne.” Leclerc-t arról is kérdezték, mi volt a reakciója, amikor kiderült, hogy Newey elhagyja a Red Bullt, és szerinte ez meggyengítheti-e a címvédő gárdát.

„Meglepődtem. Nem számítottam rá. Izgalmas hír volt, olyasmi, ami komoly hangzavart keltett, hiszen ezzel voltak tele a közösségi oldalak. Hogy gyengíteni fogja-e a Red Bullt? Nyilván minden csapatnál rengetegen dolgoznak, de egyesek nagyobb hatással vannak rá, mint mások. Adrian pedig mindenképpen egyike ezeknek, ahogyan azt már bizonyította... akárhányszor egy csapat tagja volt, az nagyon-nagyon sikeressé vált.”

„Ettől még nehéz ezt kommentálnom, mert nem tudom pontosan, hogyan dolgozik a csapaton belül, de egyértelmű, hogy Adrianre mindenképpen oda kell figyelni, és mindenki a saját istállójánál szeretné őt tudni.”

Leclerc-t végül még arról is megkérdezték, szerinte Frederic Vasseur jelenléte eredményezhet-e különbséget Newey potenciális megszerzése kapcsán. „Természetesen. Úgy vélem, jelenleg remek időszakot élünk a csapatnál, jó lendületben vagyunk. Fred mindig megosztotta velem, mik a közép- és hosszú távú tervei. Én is elmondtam neki, szerintem mi lenne jó.”

„Egyelőre pedig remekül alakulnak a dolgok, nagyon elégedett vagyok. Jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a világ legjobbjait vonzzuk a csapathoz. Ahogy azonban már mondtam, most is remek csapat vagyunk. Viszont bárki is érkezzen hozzánk, ha erősebbé tesz minket, akkor nyilván nincs ellenemre, és Adrian egyike azoknak, akik a különbséget jelenthetik” – zárta Leclerc.

