Leclerc hiába győzte le Vettelt, idén is segíthet neki

Minden bizonnyal a Leclerc-Vettel duó a legerősebb a jelenlegi rajtrácson, de lehetséges, hogy egyúttal a legproblémásabb is. Tavaly erre láthattunk már jeleket, és ha idén nagyobb lesz a tét közöttük, Mattia Binotto még nehezebb időszakra számíthat.

A Ferrari csapatfőnöke azonban biztos benne, hogy Leclerc és Vettel is tanult az elmúlt években történtekből, és nincs ok az aggodalomra. Ugyanakkor a monacói és a német is képes túlvállalni magát, így egy kerék a kerék elleni csata hevében bármi megtörténhet.

Jelenleg azonban sokkal nagyobb kérdést jelent, hogy mi lesz az új Ferrarival. Az SF1000 egy nagyon szerény téli tesztet zárt, szemben az előző esztendővel. A csapatnál negatívan nyilatkoztak az autóról, és úgy érzik, a Mercedes és a Red Bull mögött kezdik meg az új szezont.

„Nincsenek elvárásaim az új szezon előtt. Amikor 1 évvel ezelőtt elhagytuk Barcelonát, nagyon elégedettek voltunk a tesztekkel, majd az Ausztrál Nagydíj megmutatta, hogy valójában hol állunk. Ezek után változtattunk a terveiken.” - mondta Charles Leclerc az olasz La Gazzetta dello Sportnak.

„Teljes mértékben magunkra összpontosítottunk ezekben a napokban. Nyugodt körülmények között akarjuk megismerni az autónkat, hogy arról minél több információnk legyen, mielőtt Ausztráliába repülnénk a csapattal.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A cél az volt, hogy 2020-ra több leszorítóerővel rendelkezzünk. Végül elértük ezt a célt, de ennek érdekében feláldoztunk némi sebességet is. Az első versenyhétvégén tudni fogjuk, hogy mennyire jó ez az egyensúly ezen a területen.”

„Meggyőződésem, ha esetleg hátrébb lennénk, akkor van elég időnk a felzárkózásra. Az SF1000 több helyet kínál az autó adaptálásához az eltérő helyzetekhez, pályákhoz és vezetési stílusokhoz. Tavaly bebizonyítottuk, hogy 1 év alatt sikerült felzárkóznunk.”

Leclerc örül, hogy Vettel a csapattársa, akinek még mindig nincs szerződése a következő évre. Lehetséges, hogy a német távozás előtt áll, bár a hírek szerint a Ferrari már hosszabbítást kínált számára 2021-re, és azon túlra.

„Sebastian sokat segített nekem az első ferraris évemben, és ez a tanulási szakasz idén folytatódni fog. Nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, de ha egy új versenyző csatlakozik a csapathoz, akkor tőle is tanulhatok. Egyedül csak azt akarom, hogy egy gyors csapattársam legyen. Ez az egyetlen módja annak, hogy előrébb lépjünk.”

„Ígérem, hogy a Ferrari minden alkalmazottja szó szerint meg fog szakadni azért, hogy versenyeket nyerjünk idén. Biztos vagyok benne, hogy a siker már úton van. A Tifósik szenvedélye tovább hajt bennünket.” - idézte a monacóit a Speed Week.

