Leclerc ezeken az online F1-es futamokon indul el ezen a héten

A Ferrari sztárja is aktívan szimulátorozik, miután a koronavírus idején erősen korlátozottak a lehetőségei. A szimulátorozás remekül tartja karban az agyat, és már nem egy F1-es pilóta erősítette meg, hogy ezeken a virtuális futamokon igen nagy stressz éri őket, és az adrenalin is megvan.

Charles Leclerc, akinek már saját Twitch-csatornája is van, és elég gyakran streamel, jótékonysági célból is versenyez. A #RACEFORTHEWORLD kezdeményezés utolsó fordulója ma este 7 órakor kerül megrendezésre, amit természetesen Leclerc is élőben fog közvetíteni, és nem mellesleg a mini-bajnokság élén várhatja a finálét.

A fő cél, hogy 100 ezer dollárt gyűjtsenek a koronavírus elleni harcra. Cikkünk megírásának pillanatában több mint 53 ezer dollárról beszélhetünk, ami eddig összegyűlt, de még van hátra egy forduló, az utolsó.

Charles szombaton és vasárnap is versenyezni fog. Holnap a „Not The GP Versus” viadalon vesz részt. Ezen az eseményen az UNICEF támogatására hívják fel a figyelmet a koronavírus elleni harcban. Az F1-es versenyzők közül Norris, Latifi, Albon és Russell szintén ott lesznek, de az ex-F1-es Vergne is belép a kihívók közé.

A Veloce Esports rendezésű virtuális kezdeményezés nagyon izgalmasnak ígérkezik, mert a versenyezők egy kieséses szakasz végén juthatnak el a döntőig, ami azt jelenti, hogy 1 az egy 1 ellen kell megküzdeniük. A közvetítés este 9 órakor kezdődik.

Vasárnap este 7 órakor pedig a Forma-1 hivatalos virtuális nagydíját láthatjuk, aminek az ideje alatt a pilóták a kínai versenypályán fognak hajtani. Leclerc is ott lesz a rajtrácson, aki megnyerte a legutóbbi versenyt, mely a virtuális Vietnami Nagydíj volt.

A hu.motorsport.com az eddig megszokottakhoz hasonlóan mindhárom élő eseményről be fog számolni, és az oldalunkon a pénteki, valamint a szombati futamot is megnézhetitek.

