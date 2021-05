Végre elérkeztünk az év egyik legjobban várt versenyéhez, csütörtökön kezdetét veszi a monacói hétvége. A mezőnyben van egy pilóta, aki a hazai versenyének nevezheti ezt: Charles Leclerc. A kivételesen szerdán tartott sajtónapon több témáról is megkérdezték őt.

Az egyik ilyen Lando Norris szerződéshosszabbítása volt. Leclerc maga is hosszú távra kötelezte el magát a Ferrarihoz, és most a brit rivális is hasonlóan tett, ráadásul a csapataik éppen a legnagyobb ellenfeleknek számítanak eddig 2021-ben.

„Nyilván hihetetlen érzés. Landónak ez csodás hír. Mindig jó egy olyan csapattal dolgozni, amelyről tudod, hogy meghallgatják a megjegyzéseidet, és még ha hosszabb távú fejlesztésekről is van szó, tudod, hogy egy bizonyos ponton meg fogod kapni, ha tényleg több teljesítményt eredményez.”

„Remek érzés, az én oldalamról pedig különösen boldog voltam, hiszen egy történelmi istállóhoz csatlakoztam, a Ferrarihoz, és szerintem ugyanez a helyzet Landóval is. A McLaren is elképesztően sikeres volt korábban, ezért biztosan különleges dolog, hogy még több évig náluk mehet majd” – mondta el véleményét Leclerc Norris új kontraktusáról.

A versenyzők helyzetét idén nemcsak az egy kihagyott év nehezíti, de a szabadedzések hosszát is lerövidítették, így még kevesebb idő áll a pilóták rendelkezésére, hogy belerázódjanak a helyszín egyedi ritmusába.

„Igen, intenzívebb lesz, főleg itt. A többi helyen szerintem nem annyira érezzük az idő kiesését, mivel amúgy sem vagyunk mindig a pályán. Itt Monacóban viszont minden kilométer fontos. Szóval lehetséges, hogy kicsit trükkösebb lesz minden.”

Leclerc eddig remekül szerepelt az idei időmérőkön, az pedig a mostani hétvégén különös fontossággal bír. A ferraris már háromszor is a második sorból rajtolhatott, ami most is nagy esélyt jelentene számára még akár egy esetleges dobogó elérésére is.

„Ha más pályákon lehetséges volt, akkor itt miért ne lenne az? A pálya viszont nehéz. Ettől függetlenül minden megtörténhet, eléggé kiszámíthatatlan, nehéz futam, és könnyű hibázni. Mindent összerakva viszont biztosan van arra esély, hogy jól teljesítsünk.”

„Persze az is lehet, hogy mindenki jól fog menni, és akkor az ötödik hely lesz a legjobb, ami elérhető. A többieken is múlik kicsit. Én viszont úgy vélem, hogy jó munkát végeztünk akkor, ha a Mercedesek és a Red Bullok mögött fogunk felsorakozni.”

Leclerc-nek eddig nem feltétlenül volt szerencséje hazájában, hiszen korábban az F2-ben egy bokszutcai malőr fosztotta meg a jó eredménytől, az Alfa Romeónál aztán fékhibája volt első F1-es futamán, két éve a Ferrarival pedig elszúrták az időmérőt, aztán a futamon hiába kezdett el szépen zárkózni, végül ütközött, így nem tudott jó eredményt elérni.

Ezen most persze változtatna: „Nagyon remélem, hogy ez az év jó lehet. Nem vagyunk olyan versenyképesek, mint 2019-ben, de ha mindent sikerül összerakni, akkor jó eredményt érhetünk el” – zárta gondolatát a monacói tehetség.

