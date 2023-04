Leclerc: Frusztrált vagyok, nem tudom, hogyan tovább

A Ferrari idén nemhogy dobogót nem szerzett, de a pontszerző helyeken is csak elvétve tudott végezni, hiszen Leclerc Bahreinben és most Ausztráliában is kiesett, míg Sainz a büntetése miatt szintén nem végzett a TOP10-en belül ezen a hétvégén.

Ezzel a maranellói alakulat már most komoly hátrányba került a listavezető Red Bullhoz képest, de az Aston Martin és a Mercedes is szökni látszik a konstruktőri bajnokságban. Érthető okokból Leclerc rendkívül csalódott volt az első körös ütközése után, ráadásul azt sem tudja, hogyan tovább.

„Frusztrált vagyok, nyilvánvalóan ez az eddigi legrosszabb szezonkezdet” – értékelte a helyzetüket Leclerc az Ausztrál Nagydíjon. „Úgy értem, csak hat vagy nyolc pontunk van. Nem is tudom, hogy összesen mennyi, szóval ez frusztráló.”

A monacói ezúttal Stroll-lal ütközött, mikor megpróbálta megelőzni a 3-as kanyarban, ám míg a kanadai folytatni tudta a futamot, addig Leclerc a kavicságyban kötött ki.

„Az 1-es kanyarra lazán fordultam rá. Nem akartam kockáztatni. A 3-as kanyarban őszintén szólva nem is igazán terveztem előzést végrehajtani, de Lance-nek elég korán kellett fékeznie, mert Fernandónak az elöl haladó autók miatt szintén el kellett vennie.”

„Így aztán láttam, hogy van egy rés a külső oldalon, és nyilván megragadtam ezt az esélyt. Sajnos Fernandónak a fékezés végezési időszaka végén még jobban meg kellett fognia az autót, és Lance Fernando és köztem találta magát, majd összeértünk, szóval nyilvánvalóan nem Lance-t hibáztatom.”

„Szerintem ez egy versenybaleset. De nagyon frusztráló, mert a végeredmény az, hogy gyakorlatilag pont nélkül megyek haza.”

Sainz egy korábbi nyilatkozatában azt vetítette előre, hogy a Ferrari komolyabb fejlesztéseket alkalmazhat az Ausztrál Nagydíjon, azonban Leclerc nem annyira lelkes, mint spanyol csapattársa – aki ekkor még a pálya mellől nyilatkozott, a futam pedig tartott.

„Várjuk meg a végét, hogy meglássam, hogy a versenytempó sokkal jobb lesz-e. De igen, várjuk ki, és meglátjuk. A kvalifikáción szerintem egész rendben vagyunk. Egyértelműen nem raktunk össze semmit (igazán kiemelkedőt), de a potenciál szerintem megvan. Most már csak azt kell megnéznünk a versenyen, hogy javítottunk-e valamit vagy sem.”

Eközben a Haas óvást nyújtott be az Ausztrál Nagydíj végeredménye ellen.