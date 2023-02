Leclerc fél nap után az SF-23-ról: óvatos, de optimista

A Ferrari versenyzője a tesztek nyitónapján a negyedik lett csapattársa, Carlos Sainz, az Aston Martinból Fernando Alonso és a Red Bullból Max Verstappen mögött. Ennek ellenére biztos benne, hogy az SF-23 egy erős autó, amit talán alátámaszt, hogy a péntek reggeli etapon Carlos Sainz volt a leggyorsabb, egy, Verstappen tegnapi idejénél jobb körrel.

Közben arról is érkeztek hírek, hogy a Ferrari autójára új alkatrészek is érkeznek, többek között egy új padlólemez, szóval van hova fejlődni és ezt emelte ki Leclerc is csütörtök este: „Ez egy jobb autó, mint a 2022-es. Várjunk, hogy mi lesz jövő héten, amikor mindent 100%-ra tekerünk.”

Arra a kérdésre, hogy mit gondol Verstappen első napjáról, ahol délelőtt és délután is az élen végzett, Leclerc így válaszolt: „Egyelőre nem igazán erre összpontosítunk, nagyon más programon voltunk, mint ő. Örülünk annak, amit mi elvégeztünk, nem tudjuk, mennyi benzin volt a kocsijukban vagy hogy mennyire tekerték fel a motort.”

„Rengeteg kérdés van még, szóval egyelőre nem ez van a fókuszban, hanem mi magunk. Meglátjuk, hogy a következő pár napban kicsit oda tudjuk-e magunkat tenni, de egyelőre csak magunkra koncentrálunk.”

A Ferrari első napja viszonylag stresszmentesre sikerült és a másodikon sem ütköztek eddig nagy problémába: „Eléggé örülünk, hogy az adataink egyeznek azzal, amit a gyárban mértünk, ami elég fontos volt számunkra az első napon.”

„Nagyon fontos, hogy magunkra összpontosítsunk, mert egy csapat sem fogja a teljes potenciálját megmutatni most, nem tudhatjuk, kiben mennyi tartalék van még, szóval a lehető legjobban igyekszünk belőni a dolgokat és lehető legjobban felkészülni a jövő hétre.”

Ahogyan azt feljebb írtuk, a második tesztnap első felét Carlos Sainz zárta a tabella élén, az összefoglalót itt tudjátok elolvasni.