Leclerc évek óta haragszik Verstappenre?

Néhány körön keresztül szenzációs csatát hozott Bahreinben Charles Leclerc és Max Verstappen küzdelme, a Ferrari és a Red Bull pilótái a 2022-es szezonnyitón bemutatták, mit szeretett volna elérni a száguldó cirkusz vezetése az új szabályokkal.

A monacói és a holland első helyért vívott adok-kapokja nem az első ütközet volt kettejük között, abban pedig egészen biztosak lehetünk, hogy nem is az utolsó. Anthony Davidson, a Sky Sport elemzője úgy véli, a versenyzők rivalizálása 2019-ben kezdődött Ausztriában.

Azon az Osztrák Nagydíjon ugyancsak Leclerc haladt az élen a Ferrarival, ám Max Verstappen egy a szabályosság határait súroló manőverrel kivezette a pályáról és átvette tőle a vezetést, majd meg is nyerte a futamot.

„Nem hiszem, hogy Charles ezt valaha is megbocsátotta volna neki. Azt hiszem, azóta minden egyes csatájuk során agresszívabban bánik vele, ami Bahreinben be is jött neki. Maxnak át kell gondolnia, hogyan versenyezzen ellene, nagyon érdekes lesz“ - mondta Davidson a Sky Sports weboldalának.

A 2019-es ausztriai incidensüket egyébként a versenybírók sokáig vizsgálták, de végül úgy döntöttek, nem büntetik meg a hollandot. Leclerc számára azért is lehet fájó az futam, mert akkor szerezhette meg volna pályafutása első Forma-1-es győzelmét - ami még ugyanabban az évben, Belgiumban össze is jött neki.

