Leclerc esőt akar, mert nem működik alatta a Ferrari a Hungaroringen

Sebastian Vettel egész pozitív volt a pénteki napot követően a Hungaroringen, de a német is jelezte, hogy vannak még gondok az SF90 körül, amin mindenképpen javítaniuk kell a hétvégére. A Red Bull és a Mercedes is erősnek tűnt, ám a szombat és a vasárnap egy nagyon más napot hozhat, amivel Charles Leclerc is tisztában van.

Még több F1 hír: Bottas tartalékmotort kapott: probléma megoldva

„Általánosságban a mai nem volt egy túl jó nap, mivel sokat küszködtünk az egyensúllyal. Szóval holnap még dolgoznunk kell ezen, és meg kell próbálnunk megoldást találni rá. Reméljük, hogy közelebb lehetünk a legjobb helyekhez. Nyilvánvalóan a mai nap a körülményekhez való alkalmazkodásról szólt, amik meglehetősen változékonyak voltak. Szóval holnap meglátjuk, de remélhetőleg esni fog.”

„Az én oldalamat tekintve jelenleg nem vagyok nagyon elégedett az autó egyensúlyával, szóval rengeteget kell még ezen dolgoznom. A pályán, amikor esett, akkor jobb formában voltam, de összességében kicsit küszködtünk a leszorítóerő megfelelő szintjének megtalálásával. Ez egy olyan pálya, ahol sok leszorítóerőre van szükséged, és tudtuk, hogy ez egy nehéz helyszín lesz számunkra. Szóval dolgoznunk kell és meg kell próbálnunk holnap előrébb lépni.”

„Szerintem a vasárnap egészen más lesz, sokkal melegebb, mint ma volt, és nem is lesz eső. Tehát látni fogjuk, hogy mit hoz a vasárnap a mai adatok hiányával az eső miatt, de mindenki ugyanabban a hajóban evez. Emellett teszteltünk néhány új alkatrészt is, melyek a vártnak megfelelően működtek, ami rendben van.”

„Már túltettem magam Hockenheimen, így jó volt újra autóba ülni, de mindig boldog vagyok, ha ezt megtehetem. Tehát örültem annak, hogy ma újra autóban voltam, ám összességében mint mondtam, nem volt egy könnyű nap. Nagyon sokat küszködtem az egyensúly miatt, emiatt még az én oldalamat tekintve tovább kell dolgoznom és megpróbálunk ezen javítani.”

Egy újabb érdekes és exkluzív videós anyag arról, hogy miként alakulnak át a 2021-es F1-es autók, melyek csak nagyon kevés ponton fognak hasonlítani a jelenleg használt versenygépekre.