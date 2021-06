Leclerc esőmentes hétvégéket szeretne Ausztriában

A Ferrari nem tudta kihasználni a jó rajtpozícióit Franciaországban, és egyik pilótájuknak sem sikerült pontot szereznie: Carlos Sainz a 11., a kétkiállásos stratégiát kipróbáló Charles Leclerc pedig csak a 16. helyen zárta a futamot.

A csalódást követően Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, hogy már 2 éve is ugyanezzel a problémával találkoztak Franciaországban, ezért azt illett volna megoldaniuk, de az érvényben lévő fejlesztési korlátozások miatt már nem is tudják az idei szezonra teljesen orvosolni a túlmelegedő gumik problémáját.

A kánikulát azonban hamarosan Ausztriában is eső válthatja fel, ez pedig akár mindkét ott tartott versenyhétvégét megkavarhatja, és visszavetheti a Ferrari kísérletét is, hogy valahogyan csökkentsék az SF21 gumiétvágyát.

„Remek lehetőség egy ennyire nehéz verseny után, hogy most két hétvégén keresztül is ugyanazon a pályán lehetünk” – nyilatkozta Charles Leclerc a Motorsport.com-nak.

„Bár nem ugyanazok a keverékek lesznek végig, úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk majd. Szóval remélhetőleg nem fog sokat esni. Imádkozunk azért, hogy ne essen majd annyit, hogy sokat tanulhassunk az autóról a szezon második felére.”

Annak ellenére, hogy mindössze 3 napja volt a Ferrarinak arra, hogy kielemezze a Franciaországban kapott adatokat a gyárban, Leclerc így is úgy érzi, hogy hasznosan teltek a megbeszéléseik.

„Érdekes ebben részt venni, és persze érdekes a mérnököknek is, akik nem tudják pontosan, hogy mi mit érzünk az autóban. Ezért is próbáljuk a lehető legpontosabban leírni nekik az érzéseinket, hátha így könnyebben meg tudják határozni, honnan származik a hiba, szóval ez (a rövid idő) is nagyon hasznos volt.”

Carlos Sainz a csütörtöki sajtótájékoztatók előtt elismerte a Motorsport.com-nak, hogy a Ferrari két különböző csomagot is ki fog próbálni a Red Bull Ringen, de Leclerc nem akarta elárulni, mivel készülnek még pontosan az osztrák szabadedzéseken.