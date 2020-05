Leclerc és Vettel csattanása a Brazil Nagydíjról: ez volt az utolsó csepp a pohárban? (videó)

Nagyon látványos végjátékot hozott a 2019-es szezon utolsó előtti versenye a Brazil Nagydíonj. Max Verstappen nyert Pierre Gasly előtt. Ehhez azonban az is kellett, hogy a két Ferrari összeérjen egymással. Charles Leclerc és Sebastian Vettel is defektet kapott, majd feladni kényszerült a versenyt.

2019-ben ez volt az első alkalom, amikor nullázott a Ferrari. Addig a pontig legalább 12 ponttal távoztak a hétvégékről. A Forma-1 ezt a futamot ismételte a hétvégén, amit nagyon sokan követtek figyelemmel.

„Nem volt sok helyem a jobb oldalon és nyilvánvalóan jobban fordultam rá a 3-as kanyarra, emiatt megpróbáltam őt megelőzni. Ennyi az egész. Hogy mindketten egyformán hibásak vagyunk-e? Nos, nyilvánvalóan ez egy nagy kudarc a csapatnak, hiszen egyikőnk sem ért célba, ami az elsődleges prioritás lett volna.” - mondta akkor Vettel a Sky Sports F1 stábja előtt Interlagosban.

Leclerc is gyorsan reagált a történtekre, szintén profiként nyilatkozva, de nyilvánvalóan nagyon csalódott volt. „Az én oldalamat tekintve azt mondhatom, hogy már előzésben voltam az 1-es kanyarban, amit élveztem is. Ezt követően a 3-as kanyarnál közel kellett lennem, mert tudtam, hogy Seb újra meg fogja próbálni, és így is tett.” - kezdte Leclerc a Sky Sports F1-nek.

„Nem volt sok hely, de hagytam neki teret, aztán az egyenes vége felé kissé presszionálni kezdett. Nagyon közel voltunk egymáshoz. Minden rendkívül gyorsan történt, és amint belépett, megérintettük egymást.”

„Ebből pedig defektem lett. Egyelőre nem beszéltem Sebbel, de Mattiával (Binotto) már igen. Még nem láttam Sebet, de biztos vagyok benne, hogy elég érettek vagyunk ahhoz, hogy ezt hátrahagyjuk, mert mindketten csalódottak vagyunk a csapat, és a végeredmény miatt. Egyik autónk sem ért célba, és ezt most magunk mögött fogjuk hagyni, valamint folytatjuk a munkát.”

