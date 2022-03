Leclerc és Sainz óvatosságra intenek a koronavírussal kapcsolatban

Miközben a száguldó cirkusz mezőnye lázasan készül a hétvégi, bahreini szezonnyitóra, akadnak olyan pilóták, akiknek tényleg gondot okoz a magas láz.

Daniel Ricciardonak koronavírus-fertőzés miatt kellett kihagynia az idény előtti utolsó tesztet, az Aston Martin pedig csütörtökön jelentette be, hogy Sebastian Vettelnek pozitív lett a covid-tesztje, ezért ki kell hagynia az előttünk álló versenyhétvégét.

Az FIA valamelyest lazított a vírussal kapcsolatos korábbi szabályain erre az évre, a csapatoknak például már nem kötelező a paddockba történő belépést követően 24 óránként PCR-tesztet csináltatni, de természetesen az aktuális helyszín helyi irányelveit továbbra is be kell tartaniuk.

Az új idény kezdetére számos alakulat visszatért a személyes megbeszélésekhez, azok után, hogy az elmúlt két évben főként online platformokon bonyolították le azokat. Charles Leclerc szerint jó dolog, hogy lassan visszatérnek a normális kerékvágásba, de azt is kiemelte, hogy ébernek kell maradni.

„Óvatosnak kell lennünk, mert nem tűnt el egyik napról a másikra a koronavírus. Ha elkapod, nem versenyezhetsz, ami nagyon fájó. Még mindig oda kell figyelnünk arra, hogy egészségesek tudjunk maradni“ - fejtette ki a Ferrari versenyzője.

Csapattársa, Carlos Sainz Jr. elmondta, próbálja fegyelmezetten betartani a szabályokat, annak ellenére, hogy néhány korlátozást enyhítettek. „Nem fogok hazudni, fárasztó és nehéz két év van mögöttünk.“

„Vannak dolgok, amiket megszoktam, vannak, amelyekkel még most is küzdök, épp úgy mint bárki más. Senki sem szereti hordani a maszkot, szóval remélem, hogy minél hamarabb visszatérhet az életünk a normális kerékvágásba“ - tette hozzá a spanyol.

Az elmúlt években Lewis Hamiltonnak, Sergio Pereznek, Lance Strollnak, Nyikita Mazepinnek és Kimi Raikkönennek is kellett futamot kihagynia koronavírus-fertőzés miatt, ehhez a társasághoz csatlakozik most Vettel, akinek a helyére Nico Hulkenberg ugrik be a Bahreini Nagydíjon.

A csapatok egyébként továbbra is saját maguk felelnek a koronavírus-tesztek elvégzéséért, ezzel kapcsolatban Leclerc elmondta, a Ferrarinál rendszeresek az ellenőrzések, különösen a maranellói gyárban.

A monacói már kétszer is átesett a betegségen, legutóbb a 2021-es szezon után. „A második sokkal rosszabb volt, rosszul éreztem magam és fájt a fejem. Szerencsére mindkét alkalommal másfél hét alatt meggyógyultam, de ez mindenkinél más.“

„Vannak olyan barátaim, akik tökéletes egészségi állapotban vannak, ennek ellenére sokkal jobban megviselte őket a covid-fertőzés. Összességében nagyon nehéz megjósolni, kinek milyen tünetei lesznek“ - tette hozzá Leclerc.

A Ferrari továbbra sem érti, hogyan lehet legális a Mercedes visszapillantó tükre