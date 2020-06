Leclerc és Sainz nagyon hasonló szinten lehet

Spanyolország sokáig Fernando Alonso-lázban égett a Forma-1-ben, különösen akkor, amikor a honfitársuk egy igazán versenyképes autóval ülhetett a Renault-nál, majd a McLarennél, addig a Ferrarinál egy gyengébb autóval is képes volt harcban lenni a címért.

Alonso 2018 év végén távozott a Forma-1-ben, így Carlos Sainz Jr. előtt volt a lehetőség, hogy átvegye a világbajnok szerepét. Azzal, hogy aláírt a Ferrarihoz, újra beindított valamit a spanyolok körében a száguldó cirkuszban. Olyan kétséges pillanatokban, mint amikor Alonso távozott, tálán ez volt a legjobb hír Spanyolország számára.

„Ez egy valóra vált álom. Csodálatos dolog egy spanyol versenyzőt látni egy nagy csapatban. Ez az, amire vágytunk, és az a tény, hogy ez a Ferrari, hihetetlenné teszi ezt.” - fogalmazott Pedro de la Ros a spanyol MARCA kérdésére.

„A Ferrari egy nagyszerű csapat, de azt is tudnod kell, hogy mikor nyerhetsz, és mikor nem, de mindig harcban vagy velük a dobogóért. Ez jó dolog, mert évtizedek vagy ciklusok telnek el, és a Ferrari mindig ott van.”

„Még az olyan rossz időkben is az autóipar és a szponzorozás szempontjából, a Ferrari maradása a siker szinonimája, mivel ezt a szintet csak kevésbé érinti a válság. Éves szinten rekordokat mutatnak az értékesítésekkel.”

„A Red Bullnál és a Mercedesnél is voltak ciklusok, de a Ferrarinál is úton van ez. Úgy vélem, Carlos számára ez a lehetőség nagyon jókor jön az érettségi szintjét tekintve, és ugyanaz igaz a Ferrari számára is, akik előbb vagy utóbb újra elkezdenek nyerni, mert nem lehet másképp.”

„Carlos kapcsán előfordult, hogy alábecsülték, és Spanyolország az első. A vezetéknév néha segít, néha pedig nem. A Ferrari nem a neve miatt írta vele alá. Tudják róla, hogy kiváló csapattársa lehet Charles Leclerc-nek – fiatal, fegyelmezett és ami a legfontosabb, rendkívül gyors.”

„Mindenekelőtt azt akarják, hogy olyasvalaki érkezzen, aki képes motiválni a másikat, fegyelmezett módon. Ez pedig olyasvalami, amit Carlos már megmutatott. Nagyon kemény csapattársak voltak az oldalán, kezdve Verstappennel az első két évében. Mindig ott volt, és nagyon jól teljesített.”

„Hülkenberg kapcsán valamivel rosszabbul ment ez, de még mindig nagyon közel volt, és senki sem panaszkodhatott rá, miközben a következetességével megszerezte magának a Ferrari ülését. Ha a Ferrarinak egy bajnokautója lesz, akkor természetesen ez Carlos számára is lehetőséget jelent majd. Nem kételkedem ebben.”

„Az ismeretlen tényezőt az jelenti, hogy mikor fognak tudni harcolni a Mercedesszel, de ez olyasvalami, ami már úton van. Számomra ez sem kérdőjelezhető meg, mert a meglévő minőséggel biztos vagyok benne, hogy a címért fognak harcolni, mind ő, mind Leclerc.”

„Nagyon hasonló szinten vannak. Mindkettejüket kedvelem. Kedvelem Leclerc-t, mert úgy vélem, hogy a két év alatt látványos ugrást tett meg, és ami még tetszik ezt illetően, hogy Vettel mellett hajtotta végre. Ez olyan volt, mint amikor megérkezett Ricciardo a Red Bullba, és mindenki látta, hogy milyen gyors. Ígéretes pilóta volt.”

„Tény, hogy vannak olyan pilóták, akikben ott a hevesség, mint például Verstappen: időmérők, első körök... Vannak olyan versenyzők is, akik nem ezt képviselik, de fejlődnek és olyan szintre kerülnek, ahol már nehéz legyőzni őket. Carlos épp ilyen. Különböző stílusok, de mindkettő hatékony.”

Sainz nem tört össze, amikor a Red Bull egy alkalommal sem őt választotta ki a top-ülésre, amit végül megkapott, csak nem Milton Keynesben, hanem a Ferrarinál. „Kedvelem ezt Carlosban, és ez az ő döntése. Nagyon sok személyiséget mutat. Amikor úgy döntött, hogy kiáll a Red Bull esernyője alól, úgy tűnhetett, mintha harakirit követne el, mert védtelen lesz. Végül a Ferrarihoz szerződött, ami egy hihetetlen dolog.”