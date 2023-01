Leclerc és Norris is negatív rekordot állíthat fel 2023-ban Az F1-es pilóták is, mint ahogyan általában mindenki, pozitív rekordokat szeretnek felállítani. Persze nem mehet mindig minden a tervek szerint, az idei szezonban pedig több, kevésbé vágyott rekord is megdöntésre kerülhet.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő Charles Leclerc és Lando Norris ugyan még fiatalnak számít a Forma–1-ben, de az utóbbi években rendre sikerült már bizonyítaniuk rátermettségüket, és a legtöbben vélhetően a mezőny legjobbjai közé sorolnák őket. 2023-ban azonban lesz néhány negatív rekord, melyet felállíthatnak, ha nem sikerül bizonyos területen áttörést elérniük. A Ferrari pilótája a rajtrács egyik, ha nem a leggyorsabb tagja, ha a szombati időmérő edzésekről van szó. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy tavaly kilenc rajtelsőséget tudott szerezni. Ezekből azonban csak kettőt sikerült futamgyőzelemre váltani, ami nem túl jó arány. Ennek az okaival persze tisztában lehetnek azok, akik követték a 2022-es eseményeket, de a végén Leclerc-nek be kellett érnie a bajnoki második hellyel, miközben Max Verstappen simán védte meg címét. A ferrarisnak összesen már 18 pole van a neve mellett 2018 óta tartó pályafutása során, de vb-címet még nem tudott nyerni. Az ehhez kapcsolódó „rekordot" pedig a mezőny egy másik tagja, Valtteri Bottas tartja, aki 20-nál jár. Még több F1 hír: Szaúd-Arábia elképesztő összeget ajánlott az F1-ért – sajtóhír Nem valószínű, hogy a finn pilóta idén gyarapítani tudná ezt a számot, ahogyan az sem, hogy világbajnok lesz, ezért ha Leclerc legalább három pole pozíciót szerez idén, akkor a vonatkozó lista élére áll, és neki lesz a legtöbb rajtelsősége világbajnoki cím nélkül az F1 történelmében. Norris eközben kicsit más helyzetben van. Egy pole-ja már neki is van, miközben dobogóra is egészen sokszor állhatott, futamgyőzelmet azonban még nem tudott szerezni. Ez pedig a negatív rekordok szempontjából problémát jelenthet számára. A brit neve mellett ugyanis 428 pont tanyázik 2019 óta, évente pedig 107-et átlagol. A legtöbb ponttal rendelkező, de futamgyőzelmet nem szerző versenyző rekordja jelenleg Nico Hülkenbergé, aki éppen idén tér vissza a mezőnybe. Neki 521 egység van a neve mellett, de persze idén ehhez még bőven tehet hozzá. Ebből a szempontból tehát mozgásban lesz majd ez az összevetés, de ha Norris idén is hozza eddigi ponttermését, miközben Hülkenberg rossz szezont fog ki, akkor a mclarenes átveheti ezt a negatív rekordot tőle. A másik nem vágyott elsőség is a futamgyőzelem hiányához, de a dobogós helyezések számához köthető. Norris egyelőre hatnál jár, a vonatkozó listán pedig Nick Heidfeld áll az élen, aki karrierje során 13-szor pezsgőzhetett az F1-ben, de sosem az első helyen. Figyelembe véve persze, hogy Norris tavaly csak egy harmadik helyet szerzett, nem valószínű, hogy idén nyolcszor állhatna pódiumra, de persze sosem lehet tudni, milyen autóval áll elő a McLaren. Ha pedig mégis elkezdenének záporozni a top hármas helyezések, akkor előbb-utóbb vélhetően összejönne neki egy győzelem is, és akkor nem állna ezen negatív lista élére. Wolff eladásra kínálta egyik ritka Ferrariját