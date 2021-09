Leclerc és Binotto hevesen vitázott Monzában – olasz sajtó

A Ferrari két pilótája, Charles Leclerc és Carlos Sainz Monzában az ötödik, illetve a hatodik pozícióban ért célba, azonban egy olasz sajtóorgánumok szerint a hétvégén nem volt nyugodt a hangulat a maranellói alakulatnál.

A pénteki szabadedzésen Leclerc azt mondta a csapatrádióban, hogy be kell jönnie a bokszba, és hogy most nem tudja megmagyarázni, hogy miért. Rövid időre meglátogatta az orvosi központot is, viszont nem sokkal később kiengedték és a hétvége hátralevő részére visszaülhetett a kocsijába.

A Ferrari beszámolója szerint Leclerc egyszerűen kicsit rosszul érezte magát, az olasz F1sport.it szakportál szerint viszont a monacói „heves szóváltásba” keveredett a csapatfőnökével, Mattia Binottóval az edzés előtt.

Az F1sport.it azt is hozzáteszi, hogy Leclerc menedzserének, Nicolas Todtnak kellett közbelépnie, hogy lehűtse a kedélyeket, és a pletyka szerint a rosszullét és a fejfájás is az ennek következtében történt, hiszen dühös volt a monacói.

A lap szerint a vita kiváltó oka az volt, hogy Binotto azt mondta, inkább Sainz fejlesztési észrevételére koncentrálnak, mivel a spanyol visszajelzései megbízhatóbbak, mint az övéi.

