Leclerc eredetileg a 7-es rajtszámot szerette volna, de Räikkönen ülését megkapta

A Ferrari monacói versenyzője rajongói kérdésekre válaszolt, akárcsak korábban Sebastian Vettel. Most Charles Leclerc-ken volt a sor, aki otthon, nyugodt környezetben, a sisakjainak hátterében válaszolt pár kérdésre.

„Először a 7-es rajtszámot akartam, de az már Kimié volt. Ezek után a 10-es szám volt az, amit szerettem volna, de a szezon közepén Gasly csatlakozott, és elvitte, így esett a választásom a 16-os számra.”

Leclerc azt is elárulta, hogy miért pont a 16-os. „1+6 az 7, és ez egyúttal a születésnapom is, szóval emiatt szeretem ezt a számot.” - válaszolt Leclerc, akinek nincsenek különösebb szokásai a rajt előtt, mert inkább mindez inkább fejben játszódik le nála.

„Először is, csinálok néhány fizikai bemelegítést, amik közül párat láthattok is a közösségi médián keresztül. Ez az én rutinom azelőtt, hogy beszállnék az autóba. Az edzés részeként kicsit focizom is a reflexeim miatt, koncentrálván agilitásra, és a pontosságra a lábaimmal.”

„Amikor pedig az autóban ülök, szeretek vizuális módon egy tökéletes kört menni azelőtt, hogy készen állnék az első körre a versenyen.” - tette hozzá a Ferrarii versenyzője a Ferrari hivatalos interjújában.

A Ferrarinak számtalan nagyon különleges versenyző versenyzett. Gondoljunk csak Gilles Villeneuve-re, Niki Laudára vagy a hétszeres világbajnok Michael Schumacherre. Leclerc emlékszik azokra az időkre, amikor a német legenda még a Ferrari tagja volt, és természetesen hősként tekintett rá.

Leclerc az interjújában elmondta, 2015 volt az az év, amikor csatlakozott a Ferrari Versenyzői Akadémiájához. „Ez igen különleges volt. Az édesapámmal mentünk Maranellóba. Nagyon félénk voltam. Lenyűgöző volt belépni a kapun, és 2 nappal később már tudatták velünk, hogy felvételt nyertem az akadémiára.”

„Ez egy nagyszerű nap volt, és nagyszerű pillanat is a karrieremben, hogy csatlakozhattam oda, ahol most vagyok.” - válaszolt Leclerc. A monacói minden nap edz, és próbál a lehető közelebb maradni az otthonához, hogy magát és senki mást ne tegyen ki veszélynek a koronavírus miatt. Főként otthon végez edzéseket, de egy napot sem hagy ki.

Leclerc elismerte, nem túl ideális most ilyen körülmények között edzenie, de a lehető legjobban próbál alkalmazkodni, és abból a legtöbbet hozza ki, mert még mindig van pár eszköze, és sok különböző gyakorlat végezhető el egy szobában.

Az első érzések, amikor egy Ferrarit vezethetett a Forma-1-ben... „Jó érzés volt, igazán jó érzés. Ugyanakkor már egy évvel korábban megvolt ez, még mielőtt a Ferrarival versenyeztem volna. Különleges érzés volt minden alkalommal felvenni a piros szerelést, és igen, nehéz elhinni, hogy itt vagyok. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és alig várom, hogy újra pályán legyek.”

Charles semmin sem változtatna a múltból. „Nem, mert pontosan emiatt vagyok az a versenyző, aki. Vétettem pár hibát a múltban, de tanultam belőlük, és segítettek abban, hogy ez az ember és versenyző legyek, aki ma itt van.”

Vajon mi volt az a dolog, amit Leclerc a leginkább megtanult az első évében a Ferrarinál? Ez a szenvedély volt, tanulván a csapattól és Vetteltől is, akivel sokat kommunikált az idény során. Mindez arra is megtanította, hogy néha kicsit türelmesebbnek kell lennie, mert egyszerre nem érhet el mindent.

Leclerc számára teljesen természetes volt az, hogy megtanulja az olasz nyelvet, és azt tökéletesen is beszéli. „Hogy őszinte legyek, ez igen természetes volt számomra. Olaszországban voltam, a fiatalkorom 80%-át ott töltöttem a gokartversenyeken, de voltak más dolgok is. Az összes gokartos szerelő olaszul beszélt, így ezek után nem volt kérdés, hogy meg szeretném csinálni.”

A kérdések között szerepelt az is, hogy ha lett volna lehetősége arra, hogy találkozzon Ayrton Sennával, mit kérdezett volna tőle, és mi lenne az, amit tudni szeretne. „Nehéz kérdés. Talán azt kérdeztem volna meg tőle, hogy melyik a hozzá legközelebb eső pálya, mert egy álom lett volna számomra, ha vele versenyezhettem volna, miközben tanulok is tőle.”

„Ő az a személy, akire nagyon felnézek, és nagyon nagy tehetséggel rendelkezett, de ezzel együtt rendkívül keményen is dolgozott. Ezt a két dolog tette őt a legjobbá.” - mondta Leclerc.

