Leclerc elmondta, miért nem tudott kört futni a Q3-ban

Charles Leclerc rendkívül magabiztosan vezette ezen a hétvégén a Ferrari SF90-est, 2 szabadedzésen is ő volt a leggyorsabb, majd a Q2-ben a közepes keveréken is rendkívül simán továbbjutott.

„Fogalmam sincs, hogy ugyanaz volt-e a gond, mint Sebastian autójában, nálam az üzemanyagrendszerrel volt probléma. Nagy kár, hogy így alakult… próbáljuk megérteni, hogy mi történt, hogy ez többet ne történhessen meg. Nehéz nap volt ez a csapat szempontjából, de nagyon remélem, hogy egy rendkívül pozitív napot tudunk összehozni holnap.”

„Már az is nagy nehézséget okoz, amikor a csapat egyik autójával van gond, az pedig még nehezebb, amikor mindkettővel. Nem a mi napunk volt ez, de holnap mindent meg fogok tenni azért, hogy mosolyt csaljak a csapattagok arcára.”

„Remekül éreztem magam az autóban, kiváló érzés volt vezetni ma a kocsit, nagyon sajnálom, hogy így ért véget számunkra a kvalifikáció.”

Leclerc-nek Bakuban is komoly esélye volt a pole-pozícióra, akkor pedig ő hibázott. Most azt hangsúlyozta a monacói, hogy az ilyen helyzetekben is erősnek kell maradniuk, az eső pedig kedvezhet nekik.

„Emlékszem, amikor Bakuban mindenki biztos volt benne, hogy enyém lesz a pole, aztán elrontottam. Mindig nehéz, amikor ilyen helyzetben van az ember, de a csapat keményen dolgozik, és sokat fejlődtünk az utóbbi nagydíjhétvégéken. Az ilyen helyzetekben is erősnek kell maradnunk.”

„Ha esni fog, az vélhetően segíteni fog minket, viszont száraz körülmények között is gyorsak vagyunk.” – zárta a 21 éves versenyző.