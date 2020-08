Leclerc elmondta, miért jöhetett neki össze a dobogó Silverstoneban

Mára Charles Leclerc lett a Ferrari mércéje. A monacói pilóta 100%-ot tud kihozni az SF1000-ből, ezzel olyan helyezéseket hoz, amivel a maranellóiak vissza tudták szerezni a vb-pontverseny harmadik helyét, úgy is, hogy közben Sebastian Vettel látszólag elveszett a hibák és műszaki problémák örvényében.

A sajtótájékoztatón emiatt a német kapta a nagyobb figyelmet, de Leclerc is válaszolt például a nap témájára, azaz az időmérős üzemmód betiltására a Belga Nagydíjtól, de arra is megkérték, elemezze ki két héttel ezelőtti harmadik helyét:

„Nem tudom, miért voltunk a vártnál gyorsabbak vasárnap, de szerintem sokat javultam a gumikezelésben tavalyhoz képest. Boldog vagyok, mert ez volt tavaly a gyenge pontom. Az autó is igen jól teljesített.”

„Barcelonában nehezebb dolgunk lesz, mint Silverstoneban, de meglátjuk, mit tudunk tenni, a legtöbbet igyekszünk kihozni minden lehetőségből. A körülmények mások lesznek, de a második silverstone-i hétvégén gyorsabbak voltunk, mint az elsőn, talán mindenki másnál jobban bántunk a gumikkal.”

„Sokkal inkább otthon éreztem magam az autóban, mint addig és elégedett voltam az egyensúlyával is. Hogy részletekbe is bonyolódjak kicsit, pár dolgot a stratégia kidolgozásában is alakítottunk, főleg verseny közben, és úgy látszik, működik. Mondjuk ennyivel nem lehetne megmagyarázni, miért voltunk ennyire versenyképesek.”

A Formula E-ben közben a szezon végeztével azonnal beindult a zuhanyhiradó.

Ajánlott videó: