Leclerc elmondta, mi állhatott Vettel szenvedésének hátterében

Míg Charles Leclerc versenyzői teljesítmény szempontjából legjobb évének nevezete 2020-at, Sebastian Vettel szezonja gyötrelmesen telt. A monacói a BBC-nek adott interjújában beszélt arról, mi lehetett csapattársa nehézségei mögött.

„Erre a kérdésre nem tudom pontosan a választ” – kezdte Leclerc. „Egyes versenyzőknek az fekszik, ha az autó hátulja kissé túlkormányzott, míg másoknak az alulkormányzottság fekszik. A 2020-as autó valószínűleg jobban feküdt az én vezetési stílusomnak.”

Leclerc elismerte, neki is meggyűlt a baja az SF1000 rossz egyensúlyával. Az autó hátulját különösen nehéz volt munkára bírni. „Nehéz volt megbízni az autóban, az F1-ben pedig minden ezen múlik.”

„Seb azt is említette néhányszor, hogy azért is nehéz dolga van, mert tudja, hogy jövőre már nem lesz a csapat tagja. Talán ez is szerepet játszott” – zárta a monacói.

