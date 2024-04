Leclerc elmondta, Japánban is lehet-e esélyük legyőzni a Red Bullt

Melbourne-ben kettős győzelmet ünnepelhettek a vörösök, miután Max Verstappen már a verseny elején kiszállt végzetes fékhibával. A csapat és a Red Bulltól Sergio Perez is úgy nyilatkozott, hogy a Ferrarinak akkor is lehetett volna esélye a sikerre, ha Verstappen versenyben marad.

Szuzuka ezzel szemben viszont egészen más kihívást jelent majd, a Red Bull pedig elképesztően erős volt ezen a pályán az utóbbi években, így világos, hogy most is ők számítanak az esélyesnek. Leclerc is amondó, hogy a mostani helyszín nem feltétlenül fog a Ferrari kezére játszani.

„Azok alapján, amit eddig megtudtunk, arra számítok, hogy továbbra is a Red Bullnál lesz az előny ezen a hétvégén. Főleg a versenynapon nekünk megvan az az erősségünk, hogy jobbak vagyunk, ha a szemcsésedés problémája releváns. Ausztráliában ez volt a helyzet két hete, így nagyon erősek voltunk.”

„Most viszont nem annyira az első gumik szemcsésedése fog számítani, hanem az alapvető gumikopás. A Red Bull szerintem tehát visszatér oda, ahol korábban volt” – vélekedett a monacói, aki egyébként csak négy pontra van attól, hogy átvegye a bajnoki vezetést, miután Verstappen legutóbb nullázott.

Leclerc természetesen dicsérettel illette csapatát, amiért eddig maximalizálni tudták a ponttermésüket, de az állás szerinte mégsem tükrözi hűen a Ferrari valós teljesítményét. „Rendkívül fontos része ez a szezonnak, és muszáj a lehető legtöbb pontot szereznünk, ami eddig sikerült is.”

„Ha viszont megnézzük az első három futamot, akkor nem hinném, hogy a négypontos lemaradás valós képet fest rólunk. Igen, közelebb vagyunk, mint a múltban, de közben jó munkát is végeztünk az eddigi eredményekkel. Amíg nem jönnek a fejlesztések, melyek remélhetőleg olyan helyzetbe hoznak majd, hogy rendszeresen harcolhatunk velük vasárnaponként, muszáj lesz minél több pontot begyűjtenünk.”

A szuzukai jó eredmény azonban különösen fontos lesz Leclerc-nek, már csak azért is, mert sisakjával elhunyt barátja előtt tiszteleg.