Leclerc elmesélte, furcsa módon közölték vele, hogy szerződtette a Ferrari

Charles Leclerc már 19 éves kora, vagyis 2016 óta tartozik a Ferrari kötelékébe, 2019-ben pedig – mindössze egy F1-es szezont követően – a Ferrari szerződtette a Forma-1-es csapatába a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel mellé.

A teljesítményével elégedett a csapata, ezért 2024 végéig szóló kontraktust írtak vele alá, az Esquire-nek adott interjújában pedig elmondta, mindig is a Ferrari volt az álma.

„Ahogy sokaknak, úgy nekem is a Ferrari volt az álmom. Már gokartos koromban is arról álmodtam, hogy egyszer majd a Ferrarihoz igazolok. Mindig is Ferrari-fan voltam, mindig is ennek a csapatnak szurkoltam” – mondta a monacói.

Leclerc azt a telefonbeszélgetést is felidézte, amelyben közölték vele, hogy 2019-től már a Ferrari csapatánál versenyezhet – először megviccelték a fiatal pilótát:

„Először elnézést kértek, és azt mondták, hogy 2019-ben még nem igazolok a Ferrarihoz. Én pedig azt gondoltam magamban, hogy rendben, várnom kell, de ez még csak a második évem a Forma-1-ben.”

„De nem szóltam semmit. Aztán 5 másodperc várakozás után elmondták, hogy ez csak egy vicc volt, és a következő évben már a Ferrarinál versenyezhetek” – mesélte Leclerc, aki 2019-ben két győzelmet és hét pole-t szerzett a Scuderiával.