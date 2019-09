Leclerc elismeri, sokat segített neki Vettel Spában

Charles Leclerc szombaton igen nagy fölénnyel húzta be az időmérő edzést a Belga Nagydíjon, miközben a csapattársának, Sebastian Vettelnek is több mint 0.7 másodpercet adott. Végül a futamot is megnyerte vasárnap, ám akkor sokkal nehezebb dolga volt, mivel a Mercedes ismét messze jobban kezelte a gumikat.

Vettel, aki többet küszködött a gumikkal, mindent annak rendelt alá, hogy feltartsa Lewis Hamilton Mercedesét, ami sikerült is neki. Ez az 5 másodperc pedig bebiztosította a monacói első győzelmét. Sokan rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy Vettel „kettes” lehet a Ferrarinál, de ezt Luca di Montezemolo, a Ferrari egykori elnöke is kizárta. Mindenesetre Charles hálás Sebastiannak.

„Nagyon boldog vagyok az első győzelmem miatt, hogy ez végre meglett. Ezt az első lépést mindig nehéz megtenni, de ha egyszer megvan, akkor az egy kis súlyt vesz le a vállaidról. Nagyon büszke vagyok, de nincs sok időm gondolkodni rajta, mivel pár nappal később már meg is érkeztünk ide Olaszországba és teljes mértékben az itt elvégzendő munkára kell koncentrálnunk.”

„Ez egy nagyszerű csapatmunka volt köztem és különösen Seb között, elvégezvén a munkát, miközben néhány körön át feltartotta Lewist, ami a vége felé nagyon sokat segített nekem.” - mondta Leclerc, aki mellett Vettel is mondott néhány szót.

„Szerintem a szereplése egy pozitív tény és sok embert meglephetett kívülről. Egy ideje már a Ferrarival dolgozott a versenyzői akadémián, és nyilvánvaló volt látni, hogy rengeteg potenciállal rendelkezik. Egy erős újonc szezont tudhatott maga mögött, és jó látni azt, hogy azonnal felvette a tempót és a csapat szempontjából fontos, hogy együtt dolgozzunk, ne pedig egymással szemben.”

„Úgy tűnik, hogy ez működik és ez a fontos. Ez egy nagy hétvége volt neki, még akkor is, ha a körülmények árnyékot vetettek rá.”

