Leclerc elfogadná a Ferrari döntését, ha nem lett volna más megoldás

Charles Leclerc hiába vezetett a forma-1-es Szingapúri Nagydíjon hiba nélkül, végül be kellett érje a második hellyel, és ennek csak a Ferrari taktikája volt az oka. Azzal, hogy csapattársát, Sebastian Vettelt előbb hívták ki kerékcserére, elérték, hogy Leclerc kerékcseréje után már csak a második helyre tudott visszatérni. A futamon ugyan volt pár biztonsági autós szakasz, a szingapúri városi pályán a fiatal monacói nem talált fogást Vettelen.

Leclerc a futamon a csapatrádióban jelezte, hogy nem érti, miért volt erre szükség, ám azt elfogadja, hogy a Ferrarinak a legfontosabb a kettős győzelem megszerzése volt. Az olaszok a hétvége előtt nem tűntek esélyesnek a győzelemre, ám végül mindkét autóval előzték a mezőnyt, és ez a jövőre nézve nagyon biztató Leclerc szerint.

"Meglepődtem a stratégián, mert nem figyelmeztettek. Ha ez lett volna az egyetlen jó megoldás, amellyel a csapat megszerzi az első két helyet, akkor elfogadnám. De az autóban nagyon frusztráló volt, és ezért nem is vagyok maradéktalanul elégedett a mai nappal, még ha az eredmény összességében nagyon pozitív is" - jelentette ki Leclerc, aki szerint ilyen körülmények között nehéz tanulni a történtekből.

"Nem nagyon hiszem, hogy bármit máshogy csinálhattam volna, ha viszont kérhetnék valamit, akkor az még több stratégiai figyelem. Nem voltam tisztában a dolgokkal, és ezért kicsit korán kezdtem el nyomni, de rengeteg az adat, és én ki is elemzem őket" - jelentette ki a monacói, aki a spái és a monzai siker után Szingapúrban is győzelemre számított, a zsinórban harmadik sikerében viszont megakadályozta a Ferrari.

Leclerc-nek pedig még a futam alatt is volt ideje megbeszélni a történteket a csapattal, a biztonsági autó háromszor is pályára vonult. Arról ugyanakkor nem kapott tájékoztatást, hogy a csapat milyen taktikát választ. "Erről nem volt szó. Ez lesz az egyik beszélgetésünk a tárgya majd, hogy megértsük, hogy miért nem beszéltünk erről a helyzetről korábban. Lehetetlen átvenni minden helyzetet egy futamon, mert mind egyedi. De az is igaz, hogy egyáltalán nem is került szóba ez a helyzet" - jelentette ki Leclerc.

A monacói ugyanakkor azt is elismeri, hogy nagyon sok választása nem volt, nem nyomhatta jobban. "A kerekek már halottak voltak, de előtt még volt előnyöm. Az első köröket akartam lassan megtenni, ahogy csak a mögöttem haladók tudtak, anélkül, hogy megelőzzenek, és így ez verseny elég egyedi volt, de sokkal jobb munkát nem végezhettem volna. Ragaszkodtam a tervhez, ami ma meghozta a kettős sikert. Mindig lehetne jobban dolgozni, de ma ragaszkodtam a helyzethez" - mondta Leclerc.

