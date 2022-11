Leclerc elárulta, melyik volt számára a szezon legfájdalmasabb pillanata

A monacói versenyző a szezon első három futamából kettőt is megnyert, de Dzsiddában is a második helyen ért célba, és a Ferrari rajongói elkezdhettek bizakodni abban, hogy Kimi Raikkönen 2007-es világbajnoki címe után ismét ők adhatják a végső győztest.

Az első komoly mélypont Leclerc hazai futamán jött el, amikor a csapat egészen rossz stratégiai döntésének következtében megfosztotta a pilótát a futamgyőzelem lehetőségétől, amit nagyon nehezen élt meg.

Leclerc a pole pozícióból vághatott neki az esős Monacói Nagydíjnak, és tizenhét körön keresztül vezette is a versenyt, azonban a Ferrari ekkor kihívta egy kerékcserére és az intermediate abroncsokat szerelte fel az autóra, miközben a versenytársak már a slickekre váltottak.

A döntés végül nem is jött be, hiszen Leclerc-nek néhány körrel később ismét ki kellett állnia, hogy ő is megkapja a slickeket, így pedig végül csak a negyedik pozícióban fejezte be a futamot.

A Ferrari versenyzője a L'Equipe francia lapnak nyilatkozva elmondta, az Imolában és a Paul Ricardon elkövetett egyéni hibái is fájdalmasak voltak számára, de a csapat is fontos pontoktól fosztotta meg Monaco mellett Silverstone-ban is.

„Nem könnyű a helyzet, mert mindkettővel nehéz volt együtt élni. Franciaországban huszonöt pontot vesztettem el, ami nagyon rossz érzés volt. Különösen a szezon azon szakaszában, amikor még versenyben voltunk a bajnoki címért. Fájdalmas volt“ - elevenítette fel Leclerc a szezon eseményeit.

„Azokkal a hibákkal sem könnyű együtt élni, amelyeket nem feltétlenül tudsz kontrollálni. Ebből az évből Monaco marad a legfájdalmasabb emlékem, mert újabb hazai nagydíjat teljesítettem, ami nem sikerült jól.“

„Sajnos Monacóban mindig történik velem valami és ez alól az idei év sem volt kivétel. Különösen azért, mert a legnehezebb részt, az esős rajtot sikerült jól teljesítenünk, de a rossz döntések miatt elveszítettük a győzelmet“ - mondta Leclerc.

