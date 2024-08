Leclerc elárulta, "fog-e kegyelmezni" jövőre Hamiltonnak

Leclerc és Hamilton brutális párost alkothatnak a Ferrarinál 2025-től, két olyan, különböző generációból származó versenyzőről van szó, akik mindketten a Forma-1-es bajnoki címre áhítoznak – Hamilton már a nyolcadikra. Így Leclerc-nek is meg kell mutatnia, mit tud, de Hamiltonnak is meg kell mutatnia, hogy a negyvenhez közelítve sem fogyott ki belőle a szufla.

Leclerc a The Gentleman’s Journalnak így nyilatkozott a lehetőségről: „Hihetetlen lesz, hogy Lewis itt lesz a csapattal és nyilván, hogy egy ilyen hatalmas bajnok ugyanazt az autót kapja majd, mint én. Először is, ez remek lehetőség hogy minden idők egyik legjobbjától tanuljak, másodszor pedig arra is remek lehetőség, hogy megmutassam, mire vagyok képes, szóval nagyon várom.”

„Mivel minden hétvégén gokartozunk, amikor felnőttem, nehéz volt rendesen követni a Forma-1-es szezont, szóval régen pár versenyt láttam csak és ő volt az egyik, akire mindenképpen felnéztem. Emlékszem, az első évemben a Forma-1-ben lenyűgöztek, de egyben meg is félemlítettek ezek a remek versenyzők és Lewis valószínűleg a legjobb közülük, szóval őrület volt ellene versenyezni.”

Leclerc-t ezután arról kérdezték, „kegyelmez-e majd az újonc” Hamiltonnak jövőre a Ferrariban: „Nem, nyilván nem. Nem, nem, nem, amikor felveszem a sisakot, akkor ez mind eltűnik. Az ember megváltozik, nem gondol arra, ki kicsoda, csak megy előre. Most Lewis ellen versenyzem, szóval el kell felejtenem, kik vannak a paddockban és a pályán a saját teljesítményemre koncentrálni.”

