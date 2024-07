Leclerc: „Egyszerű a helyzet, nem voltunk elég gyorsak”

A monacói pilóta remekül kezdte a versenyt, szépen jött el a rajtnál, és egy ideig tartani is tudta a vezető helyét. Néhány kör elteltével viszont Lewis Hamilton felért mögé és hamar el is ment mellette. Ezt követően Leclerc megragadt a második helyen, a futam hajrájában viszont világossá vált, hogy mégsem fog felérni a dobogóra.

George Russell az elképesztő taktikai húzásának köszönhetően ugyanis megelőzte őt, miközben Oscar Piastri McLarenje is gyorsabbnak bizonyult nála. A ferrarisnak az utolsó körökben ráadásul már Max Verstappen és Lando Norris támadásait kellett kiállnia, így összességében a negyedik helynél nem volt több a futamában - mint később kiderült, Russell kizárása miatt mégis dobogón zárt a monacói versenyző.

A leintés után el is mondta, hogy ennyit tud most a Ferrari. „Nagyon egyszerű a helyzet. Nem voltunk elég gyorsak. Úgy éreztem, miénk a negyedik leggyorsabb autó a mai napon. A McLarenre és a Red Bullra számítottunk is, a Mercedes viszont gyorsabb volt, mint vártuk. Egy normális versenyen, száraz időjárás mellett nagyon nehéz magunk mögött tartani őket egy ilyen pályán.”

„Azzal legalább jó munkát végeztünk, hogy Max és Lando nem tudott megelőzni, de a negyedik volt most a legjobb, amiben reménykedhettünk.”

Leclerc a helyzet fényében nem is tekint igazán pozitívan erre a futamra, és azt is elmondta, miért: „Ha a Red Bull lett volna előttünk, akkor pozitív hétvégének tartanám, de a Mercedes gyorsabb volt, miközben azt hittük, egy szinten vagyunk velük, szóval emiatt nem tartom ezt pozitív végkifejletnek.”

Leclerc-t még arról is kérdezték, esetleg alkalmazhattak volna-e másmilyen taktikát, figyelembe véve, mennyire jól működött Russellnél a kemény keverék és az egy kiállás. „Nagyon nehéz ezt felmérni, mert sok autó volt szorosan együtt. Mi a második helyen haladtunk a pályán, és ha tovább maradtunk volna kint, akkor akár három-négy autó is elénk vághatott volna.”

„Emiatt jobb volt, ha tartjuk magunkat a megbeszélt taktikához. Emellett azt sem tudtuk, mire lesz képes a kemény gumi, mert nem használtuk a futam előtt. Ezek alapján tehát szerintem nem lenne fair azt mondani, hogy hibáztunk, és megértem a csapat álláspontját. Igazából csak úgy érzem, hogy nem elég jó a nyers tempónk. Ilyenkor pedig csinálhatsz, amit akarsz, úgyis pozíciókat fogsz bukni.”

És hogy csinált csodát Russell a belga futamon? A brit pilóta erre próbált választ adni.