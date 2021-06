Leclerc egy faág kikerülése miatt bukta el a vezetést Hamiltonnal szemben

Leclerc a rajtnál meg tudta őrizni a vezetést, majd pedig minimálisan el tudott szakadni a mögötte jövőktől, de Hamilton azért nem volt messze tőle, és az ő Mercedese gyors volt az egyenesben. A harmadik kör elején aztán a brit a szélárnyékot kihasználva le is hagyta ellenfelét.

A ferrarist ezek után Max Verstappen és Sergio Perez is maga mögé utasította, így a bokszkiállása előtt már a negyedik helyen találta magát. A versenyt követően azonban felfedte, hogy egy kóbor faág is közrejátszott abban, hogy elkezdték őt megelőzni.

„Kezdett normalizálódni a helyzet az első pár kör után. Majd viszont volt valami, amit azt hiszem, nem lehetett látni a TV-ben. Volt egy gally a pálya közepén a 15-ös kanyarnál, és amiatt egészen sok időt veszítettem.”

„Levágtam a pályát, és aggódtam amiatt, hogy nyerek vele Lewisszal szemben, aki nem vágta le. Ezért lelassítottam kicsit, de aztán meg megelőzött. Onnantól elég nehéz volt, mert mögötte voltam a piszkos levegőben, és miután kikerültem a DRS-távolságból, Max is elhúzott mellettem.”

„Utána pedig bekerülsz egy ördögi körbe, és nem tudtam vele mit kezdeni, mert gyorsabb autók voltak körülöttem” – magyarázta a monacói. A Ferrari úgy határozott, hogy Leclerc-t már hamar kihozza, de ezzel csak pozíciót bukott Pierre Gaslyval szemben, majd a biztonsági autós újraindításnál Sebastian Vettel is elment mellette.

Ennek ellenére azért így is majdnem dobogóra állt, és a futam végén nagyot csatázott Gaslyval a harmadik helyért. A Ferrari az időmérőt követően többször is elmondta, hogy örülnek a pole-nak, de a futamon vélhetően nehéz dolguk lesz a vezetés megtartásával, és végül ez meg is valósult, így Leclerc nem lepődött meg.

„Szenvedtem egy kicsit, majd visszahoztam valamennyi tempót, de utána a korai kiállás mellett döntöttünk, és a keményekre váltottunk. Mondjuk úgy, hogy nem volt semmi váratlan az első pár körben, mert számítottunk arra, hogy a Mercedes és a Red Bull is kicsivel gyorsabb lesz.”

