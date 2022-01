Leclerc: ebben fejlődtem tavaly a legtöbbet

A monacói versenyzőnek végül nem sikerült megszereznie az ötödik helyet az egyéni bajnokságban, azt ugyanis csapattársa, Carlos Sainz vitte el, aki remekül illeszkedett be a Ferrarihoz az első évében.

Leclerc azonban felhívta a figyelmet arra, hogy egyik komolyabb „gyengeségén” dolgozott a tavalyi évben, aminek köszönhetően idén még jobban mehet majd neki. Amikor megkérdezték tőle, hol fejlődött a legtöbbet 2021-ben, ő így felelt: „Az általános versenymenedzsment terén.”

„Már 2020 korai szakaszában is arról beszéltem, hogy az az egyik gyengeségem. Főleg 2019-ben, amikor sok jó időmérőm volt, de a futamokon kicsivel többet küszködtem. Csapatként sem volt a legjobb, de versenyzőként éreztem, hogy nehezebb dolgom van, mint sokan másoknak.”

Még több F1 hír: Hülkenberg: Az új autók nem feltétlenül lassabbak, mint az előző generáció

„Ezért 2020-ban rengeteg munkát öltem ebbe, jobb is lettem, 2021-ben pedig véleményem szerint még az erősségemmé is vált” – mondta a futamokról Leclerc, aki azt is elismerte, hogy bőven maradt még benne.

Szerinte a hétvégéi még mindig alakulhatnának kicsivel simábban is, főleg szombatról vasárnapra. „Igen, még mindig van min dolgoznom. Talán az időmérő és a futam közötti egyensúlyt jobban meg kell találnom.”

„Néha egy kicsivel többet áldozok fel az időmérőn, hogy jobban menjen a futam, ahogyan azt párszor láthattuk. Ezen azonban még dolgozom, hogy tényleg tökéletes legyen a két nap közötti egyensúly.”

Bottas sokat töprengett, melyik csapatot válassza