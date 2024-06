Leclerc: csalódott vagyok az eredmény miatt, mert messzebb vagyunk, mint vártuk

A Ferrari jelentős fejlesztési csomaggal állt elő a hétvégi fordulóra, és bár úgy tűnik, hogy sikerült vele jobbá tenniük az SF-24-et, a Red Bull és a McLaren még mindig egy lépéssel előttük jár, ráadásul végül a két Mercedes is megelőzte őket.

Leclerc számára összességében nehéz ez a hétvége, hiszen pénteken egyáltalán nem érezte jónak az autóját, és emiatt nem is feltétlenül tudott úgy építkezni, ahogyan szerette volna. Most csak abban reménykedik, hogy a futamon még lehet keresnivalójuk.

„Nagyon nehezen ment nekem a kvalifikációig, vagy mondjuk a harmadik edzésig. Az FP1 és az FP2 elképesztően nehéz volt számomra. Az első edzésen még a régi csomaggal mentem, hogy össze tudjuk vetni a két autót. Egy ilyen pályán viszont, mint Barcelona, amikor elveszítesz két szett gumit, az igazán nehéz, mivel egy garnitúrával csak egy gyorskört lehet menni.”

„Szóval én egy kicsikét későn rázódtam bele a ritmusba. A második edzésen az autó igazán furcsának érződött, sokat küszködtem az egyensúllyal. Mára viszont majdnem mindenen módosítottunk, és az FP3 során azonnal jobbnak éreztem. A tempó viszont nincs meg. Annak örülök, hogy tegnapról mára fejlődtünk, ez pedig a futamon még kifizetődhet.”

„Összességében viszont mégsem vagyok boldog. Csalódott vagyok az autónk időmérős tempója miatt, mert messzebb vagyunk, mint amire számítottunk” – mondta némileg szomorúan Leclerc, aki szerint maguk a fejlesztések azt hozzák, amit vártak tőlük.

„A módosítások azt teszik, amit kell, és szép előrelépést tettünk. Ez viszont egy relatív sport, és mások is hoztak újításokat, szóval minden azon múlik, mekkorát tudsz ugrani a többiekhez viszonyítva. A fejlesztések kapcsán megvan az optimizmus, de ez most nem lehet kifogás. Szerintem egyszerűen csak hiányzik most valamennyi sebesség.”

Az időmérő ettől függetlenül rendkívül izgalmasan alakult.