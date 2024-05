Leclerc csak még jobb lesz, mert „lekerült a válláról a nyomás”

Leclerc igazából már az első szabadedzéstől kezdve úgy vezetett, mint akinek küldetése van a hazai futamán, és már akkor látszott, hogy nagyon erős tempóra képes a falak között. Végül az időmérőn pole-t szerzett, a versenyt pedig magabiztosan hozta, így megszerezte azt a hőn áhított sikert, amelyért már hosszú évek óta dolgozott.

Hogy ez a folytatásban milyen hatással lesz rá, azt egyelőre még nem tudni, de Vasseur biztos benne, hogy versenyzője csak még jobb lesz. „Először is, az emberek már nem fogják kérdezgetni, mi történhet jövőre, vagy mi fog történni ezen a héten… Már mögöttünk van.”

„Ettől függetlenül fontos volt. Igazából már évek óta teher volt a vállain a hazai győzelem miatt. Kétség sem férhetett ahhoz, hogy emiatt nyomás nehezedett rá, de ez nem csak Monacóról szól. Úgy gondolom, az önbizalma és a többi futam megközelítése szempontjából Charles biztosan szintet fog lépni a folytatásban.”

Vasseur egyébként Leclerc mellett nem felejtett el szót ejteni Carlos Sainzról sem, aki a harmadik helyre hozta be a másik Ferrarit. „Carlos is ugyanolyan jó munkát végzett, ami talán még nehezebb is volt, mert arra kértük őt, hogy ne maradjon le túlságosan [Oscar] Piastriról egy esetleges biztonsági autó miatt, miközben [Lando] Norrist is lassítania kellett.”

„Az ő feladata igazából a futam kontrollálása volt, nem pedig az, hogy nyomja. Párszor elég frusztráló volt számukra így versenyezni, ezért megkérdezték a rádióban, hogy nomyhatják-e. Nagyon elégedett vagyok azzal a munkával, amelyet ma végeztek” – dicsérte mindkét versenyzőjét a francia.

Leclerc sikere az egész családja számára hatalmas eredmény volt, és öccse elmondta, ő hogyan élte meg ezeket a pillanatokat.