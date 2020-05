Leclerc boldog lesz, ha Vettel a Ferrarinál marad, de nem esik kétségbe, ha máshogy alakul

Charles Leclerc Max Verstappen-hez, a régi gokartos riválisához hasonlóan berobbant a Forma-1-be. A Sauber-nél volt egy kis megingása az elején, majd egy bizonyos ponttól kezdődően megállíthatatlanná vált.

A Ferrari vezetőségét kellően meggyőzte arról, hogy már a második évében lehetőséget kell kapnia a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként. Ez pedig Kimi Räikkönen újabb távozását jelentette, aki az Alfa Romeóhoz szerződött a monacói helyére.

Leclerc nem várt sokat, és rögtön nagy nyomás alá helyezte Vettelt, aki korábban ehhez nem szokhatott igazán hozzá, mert a legtöbbször magabiztosan verte 2007 bajnokát. A fiatal csapattárs azonban mindezt más szintre helyezte.

Charles 7 rajtelsőséget szerzett az első ilyen szezonjában, és több pontot is gyűjtött a csapattársánál. Hasonló volt a helyzet, mint 2014-ben, amikor Daniel Ricciardo győzte le azonnal Vettelt a Red Bullnál Mark Webber helyén.

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc és Vettel kapcsolata egyes versenyeken kissé ingatagnak tűnt, majd jött a nagy csattanás a Brazil Nagydíjon. A Ferrarinál is csak fogták a fejüket, de nem zárták ki, hogy a páros 2021-ben is együtt maradjon.

Legutóbb azonban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Vettel elutasította Ferrari első ajánlatát, ami csak 1 évről, és 12 millió eurós fizetésről szól. Lehetséges, hogy Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr., vagy Fernando Alonso lesz az utód.

„Nagyon örülök Seb-nek. Úgy gondolom, rendben voltunk, annak ellenére, hogy volt néhány nehézségünk a pályán, mint például Brazíliában, vagy hasonló dolgok. Valóban nagyon örülök Seb-nek.” - fogalmazott Leclerc.

„Azt hiszem, mindig is jó volt a kapcsolatunk, még ha kívülről nem is tűnt ez olyannak. Mindig jó volt közöttünk a viszony. Szóval örülnék, ha maradna, de minden döntést tiszteletben tartok, bárki is legyen mellettem.”

„Végeredményben az én dolgom az, hogy alkalmazkodjak a mellettem lévő emberhez, és mindig tanulhatsz valamit a csapattársadtól. Szóval bárkit örömmel fogadnék, de ha Seb marad, akkor biztosan boldog leszek.”

Ajánlott videó: